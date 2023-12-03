Исследование: горячий напиток, который может снизить риск деменции
Исследование, проведенное в Университете Вероны, предполагает, что кофе может оказать существенное влияние на снижение риска развития деменции, особенно болезни Альцгеймера. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
По данным ученых, всего лишь один эспрессо в день может изменить ситуацию, поскольку он способен противодействовать образованию тау-белков, печально известных тем, что они накапливаются в мозгу людей с нейродегенеративными заболеваниями.
Исследования показывают, что соединения, содержащиеся в эспрессо, активно расщепляют эти тау-белки, тем самым предотвращая повреждение, которое они наносят нейронам, и последующее снижение когнитивных функций.
У здоровых людей тау-белки играют решающую роль в стабилизации структур мозга. Однако у людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, эти белки могут слипаться в вредные «фибриллы», которые нарушают работу нервной системы, что приводит к когнитивным нарушениям, характерным для деменции.
Лабораторные эксперименты, проведенные в рамках исследования, показали, что эспрессо эффективно противодействует образованию этих фибрилл. Исследование также отметило географический аспект результатов. Так, около 96% итальянцев потребляют эспрессо ежедневно, что указывает на потенциальную диетическую привычку, которая может способствовать снижению распространенности деменции в некоторых регионах.
Используя передовые методы сканирования, команда применила спектроскопию ядерного магнитного резонанса, чтобы углубиться в химический состав порций эспрессо, приготовленных из купленных в магазине зерен.
Профессор Д'Онофрио сказал:
«Независимо от того, употребляете ли вы его отдельно или смешиваете с латте, американо или даже с мартини, эспрессо дает любителям кофе ультраконцентрированную дозу кофеина.
Но это может сделать больше, чем просто разбудить вас. Соединения эспрессо могут ингибировать агрегацию тау-белка — процесс, который, как полагают, участвует в возникновении болезни Альцгеймера».
При приготовлении эспрессо, горячая вода пропускается через мелко помолотые кофейные зерна, в результате чего получается концентрированный экстракт. Этот экстракт обычно используется в качестве основы для других напитков. Команда ученых приходит к выводу, что, несмотря на ранее связанные с этим риски для здоровья, регулярное употребление эспрессо связано со снижением риска преждевременной смерти.
Недавние исследования показывают, что при умеренном употреблении этот любимый напиток может оказывать благотворное воздействие благодаря своим уникальным биологическим свойствам. Примечательно, что кофе богат антиоксидантами и растительными химическими веществами, которые уменьшают воспаление и потенциально обеспечивают защиту от таких заболеваний, как диабет второго типа, болезни сердца, заболевания печени и некоторые виды рака.