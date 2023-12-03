Исследование: горячий напиток, который может снизить риск деменции

Исследование, проведенное в Университете Вероны, предполагает, что кофе может оказать существенное влияние на снижение риска развития деменции, особенно болезни Альцгеймера. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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По данным ученых, всего лишь один эспрессо в день может изменить ситуацию, поскольку он способен противодействовать образованию тау-белков, печально известных тем, что они накапливаются в мозгу людей с нейродегенеративными заболеваниями.

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Исследования показывают, что соединения, содержащиеся в эспрессо, активно расщепляют эти тау-белки, тем самым предотвращая повреждение, которое они наносят нейронам, и последующее снижение когнитивных функций.

У здоровых людей тау-белки играют решающую роль в стабилизации структур мозга. Однако у людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, эти белки могут слипаться в вредные «фибриллы», которые нарушают работу нервной системы, что приводит к когнитивным нарушениям, характерным для деменции.

Лабораторные эксперименты, проведенные в рамках исследования, показали, что эспрессо эффективно противодействует образованию этих фибрилл. Исследование также отметило географический аспект результатов. Так, около 96% итальянцев потребляют эспрессо ежедневно, что указывает на потенциальную диетическую привычку, которая может способствовать снижению распространенности деменции в некоторых регионах.

Используя передовые методы сканирования, команда применила спектроскопию ядерного магнитного резонанса, чтобы углубиться в химический состав порций эспрессо, приготовленных из купленных в магазине зерен.

Профессор Д'Онофрио сказал:

«Независимо от того, употребляете ли вы его отдельно или смешиваете с латте, американо или даже с мартини, эспрессо дает любителям кофе ультраконцентрированную дозу кофеина.

Но это может сделать больше, чем просто разбудить вас. Соединения эспрессо могут ингибировать агрегацию тау-белка — процесс, который, как полагают, участвует в возникновении болезни Альцгеймера».

При приготовлении эспрессо, горячая вода пропускается через мелко помолотые кофейные зерна, в результате чего получается концентрированный экстракт. Этот экстракт обычно используется в качестве основы для других напитков. Команда ученых приходит к выводу, что, несмотря на ранее связанные с этим риски для здоровья, регулярное употребление эспрессо связано со снижением риска преждевременной смерти.