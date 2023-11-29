Неожиданный и незаметный симптом рака простаты: на что обратить внимание

Врачи предупреждает мужчин, что им следует пройти обследование, если они начинают чувствовать боль в пояснице – это может быть признаком рака простаты. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Любая боль или дискомфорт в области паха может вызывать беспокойство. Однако в некоторых случаях боль может быть признаком рака простаты.

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Так, доктор Кишан Витлани, врач общей практики, говорит, что семь из 10 мужчин не знают, на какие признаки следует обращать внимание.

По словам врача, у каждого восьмого мужчины диагностируется рак простаты, а рак яичек чаще всего встречается у молодых мужчин. Поэтому крайне важно обнаружить болезнь как можно раньше.

"95 процентов случаев рака яичек излечимы, если их обнаружить на ранней стадии, но рак простаты обнаружить гораздо труднее", — отмечает доктор Витлани.

Признаки и симптомы

Частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, проблемы с мочеиспусканием могут быть признаком рака простаты. Среди других признаков болезни эксперты выделяют слабый поток мочи или ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился полностью.

Другие опасные признаки — кровь в моче, кровь в семенной жидкости или боль в промежности. При таких ощущениях стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Кроме того, есть признаки рака простаты, которые обычно пропускают, принимая за проявления другой болезни. Одни из них — боль в костях или пояснице, а также потеря аппетита или непреднамеренная потеря веса.

Доктор Витлани объяснил:

«В отличие от рака яичка, рак простаты не вызывает каких-либо заметных симптомов, пока рак не увеличится в размерах и будет достаточно большой, чтобы оказывать давление на окружающие структуры, такие как мочевыводящие пути или мышцы и кости таза».

Врач добавил, что мужчины должны проходить осмотр каждые два года.