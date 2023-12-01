Какие ранние симптомы могут указывать на ВИЧ
Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К этой дате Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции, которая будет работать до 5 декабря.
Что это за заболевание и какие ранние симптомы могут указывать на его развитие, рассказываем в материале "Рамблера".
Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это хроническое, потенциально опасное для жизни состояние, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Повреждая иммунную систему, он нарушает способность организма бороться с инфекциями и болезнями.
ВИЧ - это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). Она также может передаваться при контакте с инфицированной кровью, от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.
От ВИЧ/СПИДа нет лекарства, но есть препараты, которые помогают контролировать инфекцию и предотвращать прогрессирование заболевания. Без медикаментозного лечения могут пройти годы, прежде чем ВИЧ ослабит иммунную систему до такой степени, что человек заболеет СПИДом.
Симптомы
Симптомы ВИЧ и СПИДа варьируются в зависимости от стадии заболевания.
Острая ВИЧ-инфекция
У некоторых людей, инфицированных ВИЧ, развивается гриппоподобное состояние в течение 2-4 недель после попадания вируса в организм. Эта стадия называется острой ВИЧ-инфекцией и может длиться в течение нескольких недель.
- Лихорадка
- Головная боль
- Боли в мышцах и суставах
- Сыпь
- Боль в горле и болезненные язвочки во рту
- Увеличение лимфатических узлов — часто один из первых признаков ВИЧ-инфекции
- Диарея
- Потеря веса
- Кашель
- Ночная потливость
Симптомы могут быть настолько слабыми, что человек может их даже не заметить. Однако вирусная нагрузка в этот момент очень высокая.
Хроническая ВИЧ-инфекция
На этой стадии заражения вирус все еще присутствует в белых кровяных тельцах. Хроническая ВИЧ-инфекция может длиться много лет, если человек получает антиретровирусную терапию (АРТ), и может быть как бессимптомной, так и симптоматической.
Поскольку вирус продолжает размножаться и разрушать иммунные клетки, которые помогают бороться с микробами, у инфицированного человека могут появиться такие симптомы, как:
- Лихорадка
- Усталость
- Увеличение лимфатических узлов
- Диарея
- Потеря веса
- Дрожжевая инфекция полости рта (молочница)
- Опоясывающий лишай
- Пневмония
СПИД
При отсутствии лечения ВИЧ обычно превращается в СПИД примерно через 8-10 лет. В этот момент иммунная система человека уже серьезно повреждена, и у него выше риск пострадать от возбудителей, которые не вызывают заболеваний у человека с нормальным иммунитетом, но могут быть смертельно опасны для больного с резко сниженным иммунитетом. Они называются оппортунистическими инфекциями.
Симптомы некоторых из этих инфекций могут включать:
- Повышенную потливость
- Озноб
- Лихорадку
- Хроническую диарею
- Увеличение лимфатических узлов
- Постоянные белые пятна или необычные поражения на языке или во рту
- Постоянную необъяснимую усталость
- Слабость
- Потерю веса
- Кожные высыпания или шишки