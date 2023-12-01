Какие ранние симптомы могут указывать на ВИЧ

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. К этой дате Роспотребнадзор открыл горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции, которая будет работать до 5 декабря.

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Что это за заболевание и какие ранние симптомы могут указывать на его развитие, рассказываем в материале "Рамблера".

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Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это хроническое, потенциально опасное для жизни состояние, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Повреждая иммунную систему, он нарушает способность организма бороться с инфекциями и болезнями.

ВИЧ - это инфекция, передающаяся половым путем (ИППП). Она также может передаваться при контакте с инфицированной кровью, от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.

От ВИЧ/СПИДа нет лекарства, но есть препараты, которые помогают контролировать инфекцию и предотвращать прогрессирование заболевания. Без медикаментозного лечения могут пройти годы, прежде чем ВИЧ ослабит иммунную систему до такой степени, что человек заболеет СПИДом.

Симптомы

Симптомы ВИЧ и СПИДа варьируются в зависимости от стадии заболевания.

Острая ВИЧ-инфекция

У некоторых людей, инфицированных ВИЧ, развивается гриппоподобное состояние в течение 2-4 недель после попадания вируса в организм. Эта стадия называется острой ВИЧ-инфекцией и может длиться в течение нескольких недель.

Лихорадка

Головная боль

Боли в мышцах и суставах

Сыпь

Боль в горле и болезненные язвочки во рту

Увеличение лимфатических узлов — часто один из первых признаков ВИЧ-инфекции

Диарея

Потеря веса

Кашель

Ночная потливость

Симптомы могут быть настолько слабыми, что человек может их даже не заметить. Однако вирусная нагрузка в этот момент очень высокая.

Хроническая ВИЧ-инфекция

На этой стадии заражения вирус все еще присутствует в белых кровяных тельцах. Хроническая ВИЧ-инфекция может длиться много лет, если человек получает антиретровирусную терапию (АРТ), и может быть как бессимптомной, так и симптоматической.

Поскольку вирус продолжает размножаться и разрушать иммунные клетки, которые помогают бороться с микробами, у инфицированного человека могут появиться такие симптомы, как:

Лихорадка

Усталость

Увеличение лимфатических узлов

Диарея

Потеря веса

Дрожжевая инфекция полости рта (молочница)

Опоясывающий лишай

Пневмония

СПИД

При отсутствии лечения ВИЧ обычно превращается в СПИД примерно через 8-10 лет. В этот момент иммунная система человека уже серьезно повреждена, и у него выше риск пострадать от возбудителей, которые не вызывают заболеваний у человека с нормальным иммунитетом, но могут быть смертельно опасны для больного с резко сниженным иммунитетом. Они называются оппортунистическими инфекциями.

Симптомы некоторых из этих инфекций могут включать: