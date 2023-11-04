Вирусолог перечислил симптомы гонконгского гриппа

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какие симптомы указывают на развитие гонконгского гриппа. Об этом пишет News.ru.

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По словам медика, для заболевания характерны те же симптомы, что и для обычного гриппа. Это высокая температура, кашель, насморк, а также боли в горле и мышцах.

При более тяжелых проявлениях гонконгского гриппа необходимо сразу обратиться к врачу.