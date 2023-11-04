Вирусолог перечислил симптомы гонконгского гриппа

Вирусолог Альтштейн перечислил симптомы гонконгского гриппа
Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, какие симптомы указывают на развитие гонконгского гриппа. Об этом пишет News.ru.
По словам медика, для заболевания характерны те же симптомы, что и для обычного гриппа. Это высокая температура, кашель, насморк, а также боли в горле и мышцах.
При более тяжелых проявлениях гонконгского гриппа необходимо сразу обратиться к врачу.
Врач также отметил, что грипп такой же заразный, как и коронавирус. Чтобы избежать заражения, необходимо носить защитные маски. Особенно это актуально для пожилых людей и детей, так как для них грипп опасен.
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