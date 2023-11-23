Дерматолог объяснила, почему появляется зуд от шерстяных вещей

В холодное время года можно столкнуться с контактными дерматитами, которые возникают неожиданно по необъяснимым для обычного человека причинам.

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На самом деле, это может быть связано с одеждой, которую мы все носим зимой. Дело в том, что в состав ткани могут входить компоненты, провоцирующие появление аллергических реакций.

По словам дерматолога онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Марины Суворовой, ткани разделяют на натуральные, искусственные и синтетические. Искусственные ткани недостаточно согревают и долго сохраняют влагу. Из-за этого может развиться плесень, которая вызывает реакцию у чувствительных к аллергенам людей.

Дерматолог, чтобы сохранить тепло зимой и здоровье кожи, предлагает выбирать одежду из комбинированных тканей, в которых на синтетику приходится 20–30% состава. Например, джерси, стретч, футер, кашкорсе.

А вот термобелье стоит выбирать из хлопка, гипоаллергенной шерсти мериноса и искусственных полимеров. Шерстяные ткани, по словам эксперта, лучше не носить на голую кожу, чтобы не вызвать зуд или раздражение.

При этом симптомы аллергии на шерстяную одежду проявляются почти сразу после контакта с ней. Это может быть крапивница, зуд, экземы, покраснение и даже конъюнктивит или ринит.