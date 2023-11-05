Пульмонолог объяснил, как аллергикам спастись от шерсти и пыльцы
Врач-пульмонолог Олег Абакумов в своем телеграм-канале рассказал, о том, как стоит действовать аллергикам в окружении "врагов иммунитета".
По словам врача, с аллергией вполне можно бороться. Один из способов ее утихомирить — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). При ней в организм вводят возрастающую дозу аллергена с помощью серии инъекций или сублингвальных таблеток (кладут под язык).
"Сперва нужно вычислить и подтвердить аллерген. Назначают либо кожный тест, либо анализы крови на специфические антитела (IgE), которые просыпаются при контакте с аллергеном. Обычно используют первый вариант", - объясняет Абакумов.
Какие есть варианты лечения?
Если инъекцию вводят в плечо, то доза лекарства крошечная, но иммунная система все равно дает реакцию и понимает, что все хорошо и организм не погибает от аллергена.
"Проводят лечение в два этапа. Сначала надо колоться 1-3 раза в неделю с наращиванием дозы (полгода). А затем идет фаза плато с прививками 1 раз в месяц (3-5 лет). За это время иммунная система вырабатывает толерантность и уже спокойно или минимально реагирует при попадании реального аллергена".
Второй вариант — пить таблетки или капли. Тогда через 3-4 месяца станет легче дышать, но терапию продолжают обычно 3 года. Однако в этом случае врач назначает диету.
Когда начинать терапию?
Это решение зависит от раздражителя. Если дело в пыльце растений или деревьев, то терапию начинают за 4 месяца до сезона цветения. Когда раздражителем становится домашняя пыль и другие вещи, которые сложно регулировать, терапию проводят в период ремиссии
"АСИТ не подойдет, если есть:
- онкология
- тяжелые психические расстройства
- СПИД, инфекционный мононуклеоз
- сердечно-сосудистые заболевания, при которых опасно использовать адреналин
- прием ингибиторов МАО в комбинации с симпатомиметиками", - добавил врач.
Серьезные побочные эффекты, по словам врача, от АСИТ встречаются редко. Иногда может покраснеть или опухнуть место инъекции, но, если выпить антигистаминное, процедура точно пройдет без последствий.
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