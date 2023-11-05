Пульмонолог объяснил, как аллергикам спастись от шерсти и пыльцы

Врач-пульмонолог Олег Абакумов в своем телеграм-канале рассказал, о том, как стоит действовать аллергикам в окружении "врагов иммунитета".

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По словам врача, с аллергией вполне можно бороться. Один из способов ее утихомирить — аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). При ней в организм вводят возрастающую дозу аллергена с помощью серии инъекций или сублингвальных таблеток (кладут под язык).

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"Сперва нужно вычислить и подтвердить аллерген. Назначают либо кожный тест, либо анализы крови на специфические антитела (IgE), которые просыпаются при контакте с аллергеном. Обычно используют первый вариант", - объясняет Абакумов.

Какие есть варианты лечения?

Если инъекцию вводят в плечо, то доза лекарства крошечная, но иммунная система все равно дает реакцию и понимает, что все хорошо и организм не погибает от аллергена.

"Проводят лечение в два этапа. Сначала надо колоться 1-3 раза в неделю с наращиванием дозы (полгода). А затем идет фаза плато с прививками 1 раз в месяц (3-5 лет). За это время иммунная система вырабатывает толерантность и уже спокойно или минимально реагирует при попадании реального аллергена".

Второй вариант — пить таблетки или капли. Тогда через 3-4 месяца станет легче дышать, но терапию продолжают обычно 3 года. Однако в этом случае врач назначает диету.

Когда начинать терапию?

Это решение зависит от раздражителя. Если дело в пыльце растений или деревьев, то терапию начинают за 4 месяца до сезона цветения. Когда раздражителем становится домашняя пыль и другие вещи, которые сложно регулировать, терапию проводят в период ремиссии

"АСИТ не подойдет, если есть:

- онкология

- тяжелые психические расстройства

- СПИД, инфекционный мононуклеоз

- сердечно-сосудистые заболевания, при которых опасно использовать адреналин

- прием ингибиторов МАО в комбинации с симпатомиметиками", - добавил врач.

Серьезные побочные эффекты, по словам врача, от АСИТ встречаются редко. Иногда может покраснеть или опухнуть место инъекции, но, если выпить антигистаминное, процедура точно пройдет без последствий.