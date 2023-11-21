К каким осложнениям может привести тонзиллит
Тонзиллит — распространенное заболевание, особенно среди детей от 5 до 15 лет. Это воспаление миндалин, двух тканевых подушечек овальной формы, которые находятся в задней части горла. Они являются первой линией защиты нашей иммунной системы, поэтому особо уязвимы перед
Рассказываем, почему возникает тонзиллит, как он проявляется и к каким опасным осложнениям может привести, в материале "Рамблера".
Причины
Большинство случаев тонзиллита вызвано заражением вирусом, но бактериальные инфекции также могут приводить к развитию заболевания. Наиболее распространенной бактерией является Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А).
Симптомы
- Красные, опухшие миндалины
- Белый или желтый налет или пятна на миндалинах
- Больное горло
- Затрудненное или болезненное глотание
- Повышенная температура
- Увеличенные лимфатические узлы на шее
- Слабость
- Несвежее дыхание
- Боль в животе или шее
- Головная боль
У маленьких детей, которые не в состоянии описать, что они чувствуют, признаки тонзиллита могут включать:
- Слюнотечение из-за затрудненного или болезненного глотания
- Отказ от еды
- Необычная суетливость
Осложнения
Воспаление или отек миндалин в результате частого или продолжающегося, хронического, тонзиллита могут вызвать такие осложнения, как:
- Нарушение дыхания во время сна (обструктивное апноэ сна);
- Инфекция, распространяющаяся глубоко в окружающие ткани (тонзиллярный целлюлит)
- Инфекция, приводящая к скоплению гноя за миндалиной (перитонзиллярный абсцесс)
- Стрептококковая инфекция
Если тонзиллит, вызванный стрептококком группы А или другим штаммом стрептококковых бактерий, не лечится, у детей повышается риск развития редких заболеваний. Среди них:
- Ревматическая лихорадка - серьезное воспалительное заболевание, которое может поражать сердце, суставы, нервную систему и кожу
- Осложнения скарлатины, стрептококковой инфекции, характеризующейся выраженной сыпью
- Воспаление почек (постстрептококковый гломерулонефрит)
- Постстрептококковый реактивный артрит - состояние, вызывающее воспаление суставов
По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, при отсутствии лечения возможно также поражение мышц сердца, поражение тканей почек, воспаление суставов и поражение миелиновых оболочек.
Лечение
Поскольку надлежащее лечение тонзиллита зависит от причины, важно поставить быстрый и точный диагноз. Как правило, назначается прием антибиотиков. Операция по удалению миндалин, которая когда-то была распространенной процедурой для лечения тонзиллита, обычно проводится только в тех случаях, когда заболевание возникает часто, не поддается другим методам лечения или вызывает серьезные осложнения.
Микробы, вызывающие вирусный и бактериальный тонзиллит, заразны. Поэтому лучшей профилактикой является соблюдение правил гигиены.