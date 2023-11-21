К каким осложнениям может привести тонзиллит

Тонзиллит — распространенное заболевание, особенно среди детей от 5 до 15 лет. Это воспаление миндалин, двух тканевых подушечек овальной формы, которые находятся в задней части горла. Они являются первой линией защиты нашей иммунной системы, поэтому особо уязвимы перед

К каким осложнениям может привести тонзиллит
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Рассказываем, почему возникает тонзиллит, как он проявляется и к каким опасным осложнениям может привести, в материале "Рамблера".

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Причины

Большинство случаев тонзиллита вызвано заражением вирусом, но бактериальные инфекции также могут приводить к развитию заболевания. Наиболее распространенной бактерией является Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А).

Симптомы

  • Красные, опухшие миндалины
  • Белый или желтый налет или пятна на миндалинах
  • Больное горло
  • Затрудненное или болезненное глотание
  • Повышенная температура
  • Увеличенные лимфатические узлы на шее
  • Слабость
  • Несвежее дыхание
  • Боль в животе или шее
  • Головная боль

У маленьких детей, которые не в состоянии описать, что они чувствуют, признаки тонзиллита могут включать:

  • Слюнотечение из-за затрудненного или болезненного глотания
  • Отказ от еды
  • Необычная суетливость

Осложнения

Воспаление или отек миндалин в результате частого или продолжающегося, хронического, тонзиллита могут вызвать такие осложнения, как:

  • Нарушение дыхания во время сна (обструктивное апноэ сна);
  • Инфекция, распространяющаяся глубоко в окружающие ткани (тонзиллярный целлюлит)
  • Инфекция, приводящая к скоплению гноя за миндалиной (перитонзиллярный абсцесс)
  • Стрептококковая инфекция

Если тонзиллит, вызванный стрептококком группы А или другим штаммом стрептококковых бактерий, не лечится, у детей повышается риск развития редких заболеваний. Среди них:

  • Ревматическая лихорадка - серьезное воспалительное заболевание, которое может поражать сердце, суставы, нервную систему и кожу
  • Осложнения скарлатины, стрептококковой инфекции, характеризующейся выраженной сыпью
  • Воспаление почек (постстрептококковый гломерулонефрит)
  • Постстрептококковый реактивный артрит - состояние, вызывающее воспаление суставов

По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, при отсутствии лечения возможно также поражение мышц сердца, поражение тканей почек, воспаление суставов и поражение миелиновых оболочек.

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Лечение

Поскольку надлежащее лечение тонзиллита зависит от причины, важно поставить быстрый и точный диагноз. Как правило, назначается прием антибиотиков. Операция по удалению миндалин, которая когда-то была распространенной процедурой для лечения тонзиллита, обычно проводится только в тех случаях, когда заболевание возникает часто, не поддается другим методам лечения или вызывает серьезные осложнения.

Микробы, вызывающие вирусный и бактериальный тонзиллит, заразны. Поэтому лучшей профилактикой является соблюдение правил гигиены.

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