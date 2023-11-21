К каким осложнениям может привести тонзиллит

Тонзиллит — распространенное заболевание, особенно среди детей от 5 до 15 лет. Это воспаление миндалин, двух тканевых подушечек овальной формы, которые находятся в задней части горла. Они являются первой линией защиты нашей иммунной системы, поэтому особо уязвимы перед

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Рассказываем, почему возникает тонзиллит, как он проявляется и к каким опасным осложнениям может привести, в материале "Рамблера".

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Причины

Большинство случаев тонзиллита вызвано заражением вирусом, но бактериальные инфекции также могут приводить к развитию заболевания. Наиболее распространенной бактерией является Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А).

Симптомы Красные, опухшие миндалины

Белый или желтый налет или пятна на миндалинах

Больное горло

Затрудненное или болезненное глотание

Повышенная температура

Увеличенные лимфатические узлы на шее

Слабость

Несвежее дыхание

Боль в животе или шее

Головная боль

У маленьких детей, которые не в состоянии описать, что они чувствуют, признаки тонзиллита могут включать:

Слюнотечение из-за затрудненного или болезненного глотания

Отказ от еды

Необычная суетливость

Осложнения

Воспаление или отек миндалин в результате частого или продолжающегося, хронического, тонзиллита могут вызвать такие осложнения, как:

Нарушение дыхания во время сна (обструктивное апноэ сна);

Инфекция, распространяющаяся глубоко в окружающие ткани (тонзиллярный целлюлит)

Инфекция, приводящая к скоплению гноя за миндалиной (перитонзиллярный абсцесс)

Стрептококковая инфекция

Если тонзиллит, вызванный стрептококком группы А или другим штаммом стрептококковых бактерий, не лечится, у детей повышается риск развития редких заболеваний. Среди них:

Ревматическая лихорадка - серьезное воспалительное заболевание, которое может поражать сердце, суставы, нервную систему и кожу

Осложнения скарлатины, стрептококковой инфекции, характеризующейся выраженной сыпью

Воспаление почек (постстрептококковый гломерулонефрит)

Постстрептококковый реактивный артрит - состояние, вызывающее воспаление суставов

По словам врача-иммунолога Андрея Продеуса, при отсутствии лечения возможно также поражение мышц сердца, поражение тканей почек, воспаление суставов и поражение миелиновых оболочек.

Лечение

Поскольку надлежащее лечение тонзиллита зависит от причины, важно поставить быстрый и точный диагноз. Как правило, назначается прием антибиотиков. Операция по удалению миндалин, которая когда-то была распространенной процедурой для лечения тонзиллита, обычно проводится только в тех случаях, когда заболевание возникает часто, не поддается другим методам лечения или вызывает серьезные осложнения.