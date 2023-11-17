Что не так с лекарствами от повышенного давления? Рассказывает врач

Если вам диагностировали гипертоническую болезнь – стойкое повышение артериального давления до показателя 140 на 90 без видимых на то причин, то, скорее всего, доктор назначит гипотензивную терапию.

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Что нужно знать пациентам, принимающим лекарства, "Рамблеру" рассказала эксперт - Ксения Омельяненко, врач-кардиолог сети клиник Фомина.

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Высокое артериальное давление, несмотря на все возможности его контроля, сохраняет лидирующие позиции в ряде факторов риска развития заболеваний сердца и сосудов. Связано это, прежде всего, со слабой осведомленностью населения об артериальной гипертензии и неэффективным лечением по причине наличия ряда вопросов со стороны пациентов к предложенному лечению. Разберемся в некоторых из них.

«Рабочее давление»

Зачастую гипертоническая болезнь не сопровождается симптомами и пациент может вполне отлично субъективно переносить давление 160/100, неверно обозначая его для себя «рабочим». Таким образом, он либо не начинает предложенное лечение, либо скоропостижно его заканчивает, мотивируя отличным самочувствием.

Минимальная цель каждого пациента - артериальное давление ниже 140/90, более детальные целевые показатели зависят от анамнеза. Именно удерживание артериального давления ниже этого значения может существенно повлиять на прогноз жизни и уберечь органы от повреждения высоким давлением, вне зависимости от «комфорта» переносимости АД.

Курсовой прием гипотензивных препаратов

Имеющиеся на сегодняшний день препараты длительного действия для снижения артериального давления имеют свой эффект около 12-24 часов, в зависимости от чего доктором выстраивается определенный график приема лекарственного средства с припиской «неопределенно долго» - читай «пожизненно». Многогранный патогенез гипертонической болезни еще не позволил науке создать лекарство для излечения от этого недуга. И все, что мы сейчас можем – это эффективно удерживать АД в пределах нормы, подавляя определенные механизмы подъема артериального давления. Соответственно, если в кровотоке удерживается определенная концентрация препарата – он работает и держит артериальное давление. При снижении дозы или отмене/пропуске препарата – АД вновь приобретает тенденцию к повышению и оказывает свое повреждающее действие.

Необходимость приема большого количества таблеток

Существует довольно большое количество классов препаратов, обладающих свойством снижения артериального давления. В большинстве случаев (в зависимости от риска, уровня АД и возраста) терапию рекомендовано начинать с комбинации определенных классов препаратов, что доказано позволяет лучше контролировать заболевание. Но это не значит, что вам придется принимать горсточку таблеток. Существуют фиксированные комбинации этих групп в одной таблетке, и, если это представляется возможным, доктор обязательно назначит их. Во всяком случае, всегда можно выразить свое пожелание доктору принимать как можно меньше таблеток. Вариант подобрать оптимальный препарат, удобный для пациента всегда есть. Более того, тренд мировой науки – создание полипилюли, где будут сочетаться все необходимые препараты для пациентов высокого сердечно-сосудистого риска.

Настороженность относительно побочных эффектов

Безусловно, у любого лекарственного средства, могут наблюдаться побочные эффекты. Но частота их развития настолько мала, что именно это и позволило препарату пройти все клинические испытания успешно и попасть на витрины аптек, а производитель все равно обязан внести их в инструкцию. Определенные классы гипотензивных препаратов имеют ограничение применения у лиц с некоторыми заболеваниями и состояниями, именно поэтому приобретать препараты рекомендуют только по рецепту врача. Единственный непредсказуемый часто встречающийся побочный эффект от гипотензивной терапии - отек лодыжек в ответ на прием амлодипина. Это не наносит вред здоровью, а доктор с легкостью подберет альтернативу.

Ожидание быстрого эффекта от препарата

Зачастую пациенты расстраиваются от того, что не видят значимого снижения АД в течение пары дней и бросают терапию или меняют ее на альтернативные средства. Дайте препарату накопиться, принимайте согласно графику и обязательно посетите кардиолога по плану, чтобы обсудить эффективность и поправить схему приема при необходимости. Одинаковые препараты могут действовать по-разному на разных людей. Кроме того, значимое влияние на способность препарата контролировать уровень артериального давления оказывает образ жизни пациента. Лечение гипертонической болезни – это не только прием таблеток, но и изменения образа жизни и привычек в пользу снижения потребления соли, увеличения физической активности и снижения веса.