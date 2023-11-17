Три вопроса доктору о невралгии тройничного нерва

Невралгия тройничного нерва — одна из самых часто ошибочно диагностируемых причин болей в лице. Несмотря на то, что она у всех наслуху, ежегодная заболеваемость составляет всего 4-13 человек на 10 тысяч в год.

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Прежде чем обсуждать причины возникновения этого состояния, давайте разберемся, что мы вообще называем невралгией тройничного нерва.

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Симптомы невралгии тройничного нерва

Согласно международной классификации головной боли, диагностические критерии этого состояния следующие:

повторяющиеся пароксизмы односторонней лицевой боли в области одного или нескольких отделов тройничного нерва не распространяются за пределы;

боль длится от доли секунды до двух минут;

ощущения сильной интенсивности и напоминают разряды электрического тока, также могут быть стреляющими, колющими или острыми;

боль вызвана безвредными раздражителями в пределах пораженного участка тройничного нерва.

То есть, чтобы поставить диагноз Невралгия тройничного нерва, боль должна быть в зоне иннервации тройничного нерва и провоцироваться безвредными раздражителями, например такими как ветер или прикосновение зубной щетки. Анастасия Фролова Невролог "Клиники Фомина"

Невралгию тройничного нерва часто путают с другими лицевыми болями, основной из которых является дисфункция нижнечелюстного сустава, а также с первичной колющей головной болью и со стоматологическими проблемами.

Причины невралгии тройничного нерва

герпесвирусная инфекция;

травма;

сдавливание корешка тройничного нерва сосудом или другими структурами. К причинам подобного состояния относятся:

Если причину найти не удалось, такую невралгию тройничного нерва называют идиопатической.

Как лечат невралгию тройничного нерва

Первой линией терапии являются препараты-антиконвульсанты — карбамазепин и окскарбазепин. Есть данные и об эффективности других антиконвульсантов, а так же препарата баклофен.