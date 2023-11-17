Три вопроса доктору о невралгии тройничного нерва
Невралгия тройничного нерва — одна из самых часто ошибочно диагностируемых причин болей в лице. Несмотря на то, что она у всех наслуху, ежегодная заболеваемость составляет всего 4-13 человек на 10 тысяч в год.
Прежде чем обсуждать причины возникновения этого состояния, давайте разберемся, что мы вообще называем невралгией тройничного нерва.
Симптомы невралгии тройничного нерва
Согласно международной классификации головной боли, диагностические критерии этого состояния следующие:
- повторяющиеся пароксизмы односторонней лицевой боли в области одного или нескольких отделов тройничного нерва не распространяются за пределы;
- боль длится от доли секунды до двух минут;
- ощущения сильной интенсивности и напоминают разряды электрического тока, также могут быть стреляющими, колющими или острыми;
- боль вызвана безвредными раздражителями в пределах пораженного участка тройничного нерва.
То есть, чтобы поставить диагноз Невралгия тройничного нерва, боль должна быть в зоне иннервации тройничного нерва и провоцироваться безвредными раздражителями, например такими как ветер или прикосновение зубной щетки.
Невралгию тройничного нерва часто путают с другими лицевыми болями, основной из которых является дисфункция нижнечелюстного сустава, а также с первичной колющей головной болью и со стоматологическими проблемами.
Причины невралгии тройничного нерва
- герпесвирусная инфекция;
- травма;
- сдавливание корешка тройничного нерва сосудом или другими структурами.
Если причину найти не удалось, такую невралгию тройничного нерва называют идиопатической.
Как лечат невралгию тройничного нерва
Первой линией терапии являются препараты-антиконвульсанты — карбамазепин и окскарбазепин. Есть данные и об эффективности других антиконвульсантов, а так же препарата баклофен.
Если медикаметозное лечение не эффективно, то используют хирургическое вмешательство. Если есть конфликт сосуда и нерва, то эти структуры разобщают. Если конфликта нет или этот метод неэффективен, то возможна установка специального стимулятора.