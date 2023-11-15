Как понять, что изо рта плохо пахнет: простой тест

Плохой запах изо рта способен доставить массу неудобств: подчас человек даже не подозревает о нем, зато окружающие уже давно заметили, что их друг или знакомый игнорирует правила гигиены.

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Однако нередко плохой запах изо рта возникает даже у самых чистоплотных людей. Иногда он может проявиться вследствие неправильного питания или злоупотребления специфическим продуктом (например, луком), а иногда плохой запах изо рта сигнализирует о проблемах со здоровьем.

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Сложность заключается в том, что порой самостоятельно узнать, действительно ли изо рта плохо пахнет, бывает отнюдь не просто. К счастью, существует простой и эффективный тест, который поможет поставить точку в этом вопросе. Подробнее об этом тесте – в материале "Рамблера".

Как узнать, что изо рта плохо пахнет

Исполнительный директор Британского фонда стоматологического здоровья, доктор Найджел Картер рекомендует понюхать слюну, чтобы выяснить, действительно ли изо рта плохо пахнет.

Нередко, чтобы разобраться с этой проблемой, люди выдыхают воздух в ладони. Но этот способ неэффективен, ведь воздух моментально рассеивается. Со слюной такого не происходит, поэтому тест при помощи нее оказывается куда более точным.

Все, что нужно сделать, по словам Картера – лизнуть внутреннюю часть запястья, подождать, пока слюна высохнет, а затем понюхать запястье. Если вы почувствуете неприятный запах, значит, запах изо рта аналогичен этому.

Лучше всего проводить данный тест именно на запястьях, а не на ладонях. В отличие от ладоней, запястья не так часто прикасаются к чему-либо, а значит, впитывают куда меньше запахов.

Если на ваших запястьях уже имеется парфюм, можно прибегнуть к другому тесту: протрите язык ватным диском и понюхайте его.

О каких недугах говорит плохой запах изо рта

кариес

заболевания тканей пародонта

воспалительные заболевания горла

заболевания ЖКТ

нарушение обмена веществ

сахарный диабет

гастрит

болезни печени Нередко плохой запах изо рта может возникать вследствие употребления той или иной пищи. Но вместе с тем запах также возникает на почве некоторых заболеваний. К ним относятся: