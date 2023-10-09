Названы главные причины неприятного запаха изо рта по утрам

Стоматолог Маркес назвал главные причины неприятного запаха изо рта по утрам
Существует несколько причин неприятного запаха изо рта после пробуждения. О них изданию Metro рассказал стоматолог Ричард Маркес.
По словам специалиста, наиболее распространенными причинами являются несоблюдение правил гигиены полости рта, обезвоживание, употребление продуктов или жидкостей с сильными запахами.
"Ночью слюна во рту высыхает. Из-за этого бактерии прилипают к вашим зубам и деснам, а не вымываются. Именно они и являются источником неприятного запаха изо рта".
Во избежание проблем с дыханием стоматолог рекомендовал употреблять достаточное количество воды в течение дня, придерживаться правильного питания и использовать скребок для языка. Последний предотвращают накопление бактерий и сохраняют язык чистым.
"Если неприятный запах изо рта сохраняется в течение нескольких недель, это может быть признаком проблем со здоровьем, требующих медицинской помощи. Речь может идти о кариесе или воспалении десен".
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