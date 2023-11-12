Онколог назвала группу крови, обладатели которой подвержены раку и диабету

Многочисленные факторы, такие как питание, образ жизни и вредные привычки, могут влиять на здоровье и способствовать возникновению различных болезней. Врач-онколог Суна Исакова подчеркивает, что группа крови также может играть свою роль в предрасположенности к некоторым заболеваниям. Ее слова приводит medikforum.ru.

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Согласно доктору Исаковой, люди с первой группой крови (группа О) предположительно имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, но могут быть более подвержены тяжелому течению коронавирусной инфекции. У людей со второй группой (группа А) выше вероятность развития рака желудка, а обладатели второй (группа А) и третьей (группа В) групп подвержены большему риску сахарного диабета второго типа.

Исследования также показывают, что наиболее активное производство интерферона, который помогает бороться с вирусными инфекциями, наблюдается у людей с IV группой крови, а также у тех, у кого первая или вторая группа. Например, обладатели первой группы крови имеют меньше протромботических агентов, что уменьшает вероятность образования тромбов и, следовательно, риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно отметить, что, несмотря на наличие генетической предрасположенности, возникновение болезней, включая рак, не всегда является наследственным и не гарантирует стопроцентную вероятность заболевания.