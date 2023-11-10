Врач рассказал, чем кошки опасны для пенсионеров

Риск заражения токсоплазмозом наиболее высок у пенсионеров, которые любят гладить уличных кошек. Об этом предупредил в беседе с «Москвой 24» доктор медицинских наук, профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

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Эксперт напомнил, что это паразитарное заболевание передается через фекалии животных. Частички, отходов жизнедеятельности кошек, зараженные паразитами, могут остаться на их шерсти и стать причиной заражения человека, который погладил животное. Это может произойти, если после контакта с кошкой плохо помыть руки.

Паразиты попадают в организм человека через еду, к которой он прикасается руками, напомнил Морозов. А поскольку пенсионеры чаще взаимодействуют с уличными животными (подкармливают их и часто гладят), то риск заразиться токсоплазмозом у них значительно выше, чем у других людей.

Эксперт напомнил, что заразиться можно и от домашних кошек, но у них возбудитель заболевания встречается гораздо реже.

Морозов отметил, что обходить стороной кошек при этом не стоит: достаточно тщательно мыть руки после контакта с животными.