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Профессор Морозов рассказал о риске для пенсионеров заразиться опасной болезнью от кошек

Риск заражения токсоплазмозом наиболее высок у пенсионеров, которые любят гладить уличных кошек. Об этом предупредил в беседе с «Москвой 24» доктор медицинских наук, профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов.

Врач рассказал, чем кошки опасны для пенсионеров
© Unsplash

Эксперт напомнил, что это паразитарное заболевание передается через фекалии животных. Частички, отходов жизнедеятельности кошек, зараженные паразитами, могут остаться на их шерсти и стать причиной заражения человека, который погладил животное. Это может произойти, если после контакта с кошкой плохо помыть руки.

Паразиты попадают в организм человека через еду, к которой он прикасается руками, напомнил Морозов. А поскольку пенсионеры чаще взаимодействуют с уличными животными (подкармливают их и часто гладят), то риск заразиться токсоплазмозом у них значительно выше, чем у других людей.

Эксперт напомнил, что заразиться можно и от домашних кошек, но у них возбудитель заболевания встречается гораздо реже.

Морозов отметил, что обходить стороной кошек при этом не стоит: достаточно тщательно мыть руки после контакта с животными.

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Также профессор напомнил, что токсоплазмоз может стать причиной развития психических расстройств, в том числе и шизофрении. У пенсионеров же заболевание способно еще и спровоцировать потерю мышечной массы.

Ранее ветеринарный врач рассказала, чем можно заразиться от домашней кошки.

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