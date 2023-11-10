Врач рассказал, чем кошки опасны для пенсионеров

Профессор Морозов рассказал о риске для пенсионеров заразиться опасной болезнью от кошек
Риск заражения токсоплазмозом наиболее высок у пенсионеров, которые любят гладить уличных кошек. Об этом предупредил в беседе с «Москвой 24» доктор медицинских наук, профессор Института паразитологии Сеченовского университета Евгений Морозов.
Эксперт напомнил, что это паразитарное заболевание передается через фекалии животных. Частички, отходов жизнедеятельности кошек, зараженные паразитами, могут остаться на их шерсти и стать причиной заражения человека, который погладил животное. Это может произойти, если после контакта с кошкой плохо помыть руки.
Паразиты попадают в организм человека через еду, к которой он прикасается руками, напомнил Морозов. А поскольку пенсионеры чаще взаимодействуют с уличными животными (подкармливают их и часто гладят), то риск заразиться токсоплазмозом у них значительно выше, чем у других людей.
Эксперт напомнил, что заразиться можно и от домашних кошек, но у них возбудитель заболевания встречается гораздо реже.
Морозов отметил, что обходить стороной кошек при этом не стоит: достаточно тщательно мыть руки после контакта с животными.
Также профессор напомнил, что токсоплазмоз может стать причиной развития психических расстройств, в том числе и шизофрении. У пенсионеров же заболевание способно еще и спровоцировать потерю мышечной массы.