Названы восемь признаков, при которых нужно посетить стоматолога

Некоторые изменения в состоянии зубов и десен требуют незамедлительного осмотра. В каких случаях необходимо обратиться к специалисту, "Аргументам и Фактам" рассказал стоматолог Илья Антонов.

© Unsplash

По словам специалиста, обеспокоиться стоит в случае появления боли при потреблении сладкой пищи. Если такая чувствительность является резкой и проходит почти сразу после еды, то это симптом развития кариеса.

Также стоматолог рекомендует записаться на прием к специалисту, если болезненность резко возникает в ответ на холодные продукты или жидкости. В данном случае речь также, вероятнее всего, идет о кариесе.

Насторожить должны в том числе проявляющаяся вечером ноющая боль, кровоточивость десен, "пенящаяся слюна", увеличение размера языка, покраснения вокруг коронок или в области протеза и появление боли при жевании со стороны реставрации.

"Лечение откладывать не стоит, ведь патологии зубов, десен и челюсти чреваты не только проблемами в полости рта – нередко зубные проблемы отражаются на всем состоянии организма в целом", – резюмировал эксперт.