Как новый экспресс-тест позволит определить гингивит

Группа американских исследователей из Университета Цинциннати разработала домашний тест для диагностики гингивита. Прибор выглядит и работает почти так же, как экспресс-анализ на Covid-19, и за 10 минут позволяет определить наличие заболевания.

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О том, как работает этот тест, — в материале "Рамблер".

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Гингивит — это заболевание, вызванное скоплением бактерий в полости рта. Гингивит приводит к кариесу, боли в деснах и, в конечном итоге, к потере зубов и костей.

Очень важно, что, как показали исследования, бактерии из полости рта могут попасть в кровь и распространиться по основным органам, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям. Исследования также свидетельствуют о том, что вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с инфекциями десен в два раза выше.

В настоящее время гингивит выявляется во время стоматологического осмотра. Стоматологи определяют воспаление десен, измеряя пространство между десной и зубами. Существуют тесты, позволяющие определить тип бактерий в полости рта, но их результатов приходится ждать до недели.

Теперь специалисты Университета Цинциннати разработали прибор, позволяющий получить результат всего за несколько минут.

Пациенты берут мазок слюны и смешивают его с раствором, содержащим неожиданный ингредиент — крахмал, выделенный из картофеля. Этот состав смешивается со слюной и удаляет белок, называемый амилазой, который может помешать результатам теста. Затем образец помещается на палочку с результатами — аналогично тесту на Covid-19. Антитела, содержащиеся в растворе, взаимодействуют с бактериями, и в течение 10 минут обе линии окрашиваются в красный цвет при наличии заболевания десен.

Первые исследования показали, что тест хорошо справляется с выявлением гингивита, хотя наиболее точные результаты были получены, когда слюна смешивалась с раствором в течение 40 минут.