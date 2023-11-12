Эндометриоз: какие симптомы указывают на его развитие

Согласно статистике, эндометриоз диагностируют примерно у 10% женщин. При этом к врачу обращается только половина пациенток, а забеременеть из-за заболевания не могут 30-50%.

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Что это за заболевание, почему оно возникает и какие у него симптомы? Рассказываем в материале "Рамблера".

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"Эндометриоз – это процесс, в результате которого происходит разрастание ткани, по своим биологическим свойствам очень похожей на эндометрий (эндометрий – это внутренняя выстилка матки – та самая ткань, которая отторгается во время менструации), там, где ее быть не должно, то есть за пределами полости матки.

Важно понимать, что сам по себе эндометриоз не всегда является заболеванием и далеко не всегда требует лечения. Когда мы говорим об эндометриозе, как о проблеме, мы имеем в виду эндометриоидную болезнь, когда эндометриоидная ткань разрастается, повреждая близлежащие ткани и соседние органы. Этот процесс сопровождается локальным воспалением и нарушением функции пораженных органов", – Валентина Шабаева, акушер-гинеколог клиники Фомина.

Ткань эндометриоза утолщается, разрушается и кровоточит с каждым менструальным циклом. Окружающие ткани могут раздражаться и образовывать рубцовую ткань. Также могут образовываться полосы волокнистой ткани, называемые спайками..

Причины эндометриоза

По словам медика, врачи еще до конца не знают причины и механизмы развития эндометриоза. Существуют многочисленные теории, но ни одна из них на данный момент не объясняет, почему одна женщина страдает этой болезнью, а другая – нет.

Симптомы эндометриоза

Основным симптомом эндометриоза является боль в тазовой области. Часто она связана с менструациями. Хотя многие женщины испытывают спазмы во время месячных, при эндометриозе они могут быть сильнее. Боль также может усиливаться с течением времени и продолжаться в течение нескольких дней после менструации. Также могут болеть поясница и живот.

Боль во время секса.

Боль при дефекации или мочеиспускании. Скорее всего, у вас возникнут эти симптомы до или во время менструации.

Обильное кровотечение. У некоторых появляются более обильные менструации или кровотечения между менструациями.

Бесплодие.

Также у женщин с эндометриозом могут быть повышенная усталость, диарея, запор, вздутие живота или тошнота. Эти симптомы чаще проявляются перед менструацией или во время нее.

У некоторых людей с эндометриозом вообще нет никаких симптомов. Часто они узнают, что у них есть заболевание, когда не могут забеременеть или после операции по другой причине.

Диагностика и лечение

"Очень важно подробно расспрашивать женщину о характере боли, интенсивности, локализации. Это будет один из методов диагностики данного заболевания. В диагностике эндометриоза также используют методы УЗИ и МРТ. Их информативность достаточно высока, однако требует от врача мастерства. Не каждый специалист ультразвуковой диагностики сможет найти очаги эндометриоза на брюшине.

Золотым стандартом диагностики эндометриоза является эндоскопическое вмешательство с иссечением подозрительных участков и последующим их гистологическим исследованием", – Валентина Шабаева, акушер-гинеколог клиники Фомина.

Болевой синдром, нарушение функции пораженных органов, бесплодие требуют лечения. При этом бессимптомный эндометриоз не является показанием для системной терапии, по словам врача.

Терапия тазовой боли, предположительно ассоциированной с эндометриозом, – это терапия первой линии, которую можно и даже необходимо начать еще до окончательного подтверждения заболевания. С этой целью используются:

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),

комбинированные оральные контрацептивы (КОК),

гормональные препараты, содержащие только прогестины.

Выбор группы препаратов зависит от репродуктивных планов женщины, от необходимости контрацепции, есть ли побочные эффекты у данных препаратов и какие противопоказания у желаемой терапии.

Задача консервативного нехирургического лечения – это длительное подавление активности и контроль за дальнейшим развитием очагов эндометриоза.

Удаление же самих пораженных тканей возможно только при хирургическом лечении. Показания для эндоскопии определяет только врач после приема. Хирургическое лечение эндометриоза должно быть однократным, достаточным по объему и выполняться профессионалами.