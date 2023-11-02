Как можно предотвратить и замедлить деменцию

Деменция — это общепринятый термин, обозначающий возрастное снижение мыслительных функций, вызванное различными факторами, а также процессом старения у большинства людей. Этот термин также используется для обозначения ряда симптомов: от незначительных нарушений нормального функционирования до серьезных проблем, осложняющих жизнь самому человеку и его близким.

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Есть способы предотвратить и существенно замедлить деменцию. Об этом "Рамблеру" рассказал Эдуард Грабарь, член Экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий.

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По словам врача, снижение когнитивных функций может быть неизбежным, но его можно отсрочить с помощью здорового образа жизни.

Вот какие правила могут помочь снизить риски проявления деменции или замедлить ее прогрессирование:

1. Соблюдайте диету: питательные вещества, такие как лютеин (каротиноидный пигмент, содержащийся в яичных желтках, зеленых листовых и крестоцветных овощах), могут сохранить серое вещество в мозге. Последние исследования подтвердили, что находящийся в яблоках кверцетин помогает мозгу справляться с нейродегенерацией. Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

2. Уделяйте приоритетное внимание хорошему сну, не курите, ограничьте употребление алкоголя;

3. Оставайтесь физически активными и ищите способы поддерживать активность своего мозга (например, разгадывание кроссвордов, любое обучение новым навыкам и т.д.);

4. Сохраняйте социальную активность — это также может компенсировать риск снижения когнитивных функций, особенно начиная примерно с 60 лет;

5. Забота о домашнем питомце (лучший вариант — собака), подтвержденно улучшает общее состояние и замедляет развитие заболевания.