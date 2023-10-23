Стало известно, при каких болях в спине надо бежать к врачу

Боль в спине может быть признаком серьезного заболевания, которое требует незамедлительного лечения.

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Невролог Юлия Березкина рассказала RuNews24.ru о признаках проблем со спиной, с которыми необходимо обратиться за помощью к врачу.

По мнению Березкиной, особенное внимание стоит обратить на боли, возникающие впервые у лиц в возрасте до 18 или старше 50 лет или появляющиеся из-за травмы. Опасными симптомами болезней могут быть и резкое снижение массы тела пациента, и скованность в мышцах по утрам.

"Важно не пропустить боли в спине в сочетании с пульсирующей болью в животе, болью при дефекации, мочеиспускании или половом акте", — отмечает Березкина.

Такие симптомы могут означать серьезные заболевания: ревматологию, остеопороз, аневризму брюшной аорты, патологию почек и другое.

Березкина считает, что при этих симптомах просто необходимо обратиться к специалисту.