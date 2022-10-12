Почему "здоровая" спина может болеть

В результате поводом для обращения к врачу становятся не боли в спине, а результаты МРТ. И чем больше их сделано, тем труднее врачу убедить пациента, что он здоров. На снимках часто обнаруживаются грыжи межпозвоночных дисков. Больных нередко оперируют. Часто врачи идут на поводу у пациентов, запуганных интернетом и «опытными» знакомыми. Вот только известно, что грыжи с той же частотой есть у тех, у кого спина не болит! Грыжи и протрузии в подавляющем большинстве случаев – это результат естественного износа позвоночника. Иными словами, МРТ-исследование может вводить в заблуждение.



Ставить диагноз остеохондроз всем подряд и объяснять им все жалобы на боли в спине неправильно, источниками большинства болевых синдромов являются дисфункции мягких тканей, миофасциальные болевые синдромы и так далее.

Башкирцев Григорий Сергеевич Руководитель направления реабилитации GMS Clinic, невролог, мануальный терапевт, реабилитолог