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1 час назад

Почему "здоровая" спина может болеть

Мира Маркина
Башкирцев Григорий Сергеевичэксперт

“Ноет” ли здоровая спина? Ответ на этот вопрос “Рамблер” искал вместе с неврологом, реабилитологом и мануальным терапевтом Григорием Башкирцевым.

Почему "здоровая" спина может болеть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Острые боли в спине занимают одно из лидирующих мест в “хит-параде” причин, по которым люди берут больничный. Чаще всего неприятные ощущения появляются в пояснице. Но к сожалению, при малейших болях в спине, люди в панике идут на МРТ, а не к врачу. Это ошибка, считает эксперт.

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В результате поводом для обращения к врачу становятся не боли в спине, а результаты МРТ. И чем больше их сделано, тем труднее врачу убедить пациента, что он здоров. На снимках часто обнаруживаются грыжи межпозвоночных дисков. Больных нередко оперируют. Часто врачи идут на поводу у пациентов, запуганных интернетом и «опытными» знакомыми. Вот только известно, что грыжи с той же частотой есть у тех, у кого спина не болит! Грыжи и протрузии в подавляющем большинстве случаев – это результат естественного износа позвоночника. Иными словами, МРТ-исследование может вводить в заблуждение.

Ставить диагноз остеохондроз всем подряд и объяснять им все жалобы на боли в спине неправильно, источниками большинства болевых синдромов являются дисфункции мягких тканей, миофасциальные болевые синдромы и так далее.
Башкирцев Григорий Сергеевич
Башкирцев Григорий Сергеевич Руководитель направления реабилитации GMS Clinic, невролог, мануальный терапевт, реабилитолог

По мнению врача, МРТ-диагностика необходима только в случае подозрения на развитие серьезного заболевания (опухоли или абсцесса) или при отсутствии прогресса на консервативной терапии (если обсуждается хирургическое лечение).

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Среди наиболее распространенных причин боли в пояснице у здорового человека можно отметить:

  • длительное пребывание в неудобном положении (например, сидение на стуле),
  • ударная нагрузка на мышцы (“крепатура” после тренировки из-за накапливания молочной кислоты).

Можно ли снять напряжение в пояснице с помощью упражнений? Об этом мы спросили нашего эксперта.

Болят чаще всего не те мышцы, в которых есть проблема, а мышцы, которые перерабатывают и берут на себя повышенную нагрузку. Поэтому следует избегать советов типа: “Болит поясница? Значит надо ее закачивать!” Таким образом, для уменьшения симптомов напряжения в пояснице чаще всего достаточно тренировать ягодичные мышцы и брюшной пресс. А при напряжении надплечий растягивать грудную клетку и тренировать мышцы, которые стабилизируют лопатки.
Башкирцев Григорий Сергеевич
Башкирцев Григорий Сергеевич Руководитель направления реабилитации GMS Clinic, невролог, мануальный терапевт, реабилитолог

Для получения более конкретных и актуальных именно вам упражнений Григорий Башкирцев рекомендовал обратиться к специалисту – реабилитологу, врачу ЛФК или мануальному терапевту.

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