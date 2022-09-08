Почему по ночам сводит икроножные мышцы

Спазмы икроножных мышц, особенно по ночам, – довольно распространенное явление. Кто-то с ним сталкивается регулярно, а у кого-то такое случалось лишь однажды, но в любом случае зачастую причины остаются нераспознанными. "Рамблер" решил разобраться в этом вопросе и поговорил с экспертом.
Для начала стоит сказать, что такое явление имеет название – синдром Крампи.
Точная причина возникновения подобного синдрома до сих пор неизвестна. Спазмы в мышцах могут возникать как по физиологическим причинам, так и вследствие различных патологий. Поэтому в решении данной проблемы лучше обращаться к специалистам для более обширного построения клинической картины. Нужно понимать, что каждый случай индивидуален.
Что касается патологических причин возникновения данной проблемы, тут можно говорить и об атеросклерозе сосудов нижних конечностей, и о циррозе печени – вариантов немало.
Как итог, общая рекомендация по данной проблеме такова – не занимайтесь самолечением обратитесь к специалисту, который чётко разберёт причину возникновения и даст правильные рекомендации.