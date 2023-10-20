Три вопроса доктору о ДППГ: причины возникновения, симптомы

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Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) — расстройство, при котором больной чувствует преходящие головокружения во время изменения положения головы.

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Отоневролог Валерий Куваев рассказал "Рамблеру" о том, почему возникает ДППГ, как проявляются приступы и можно ли вылечить это состояние.

Почему возникает ДППГ?

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) возникает из-за резкого попадания кристалликов в вестибулярном аппарате туда, куда не следует. Если точнее, то отолиты покидают свое место и попадают в полукружные канальцы. Проблема сугубо в рамках вестибулярного аппарата — маленького органа равновесия, который находится в глубине каждого уха.

Суть выздоровления — это выгнать кристаллики обратно, потому что нервная система получает неправильные сигналы при изменении положения головы, и это проявляется головокружением с ощущением вращения, тошнотой (иногда до рвоты) и редко другими симптомами (неустойчивость при ходьбе, потливость, перепады артериального давления). Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Как проявляются приступы и сколько они длятся?

Приступы головокружения возникают в определенном положении головы, чаще лежа, и после поворота в такое положение длятся от нескольких секунд до минуты, в зависимости от ситуации.

Но сам период этих головокружений может длится долго. У кого—то это один день, у кого—то недели и даже дольше.

Можно ли вылечить ДППГ?

Лечение — это выгнать кристаллики обратно из канальцев вестибулярного аппарата. В большом проценте это происходит само, если получилось повернуть голову определенным образом еще до приема врача.

Но самое эффективное лечение — это определение конкретной стороны и канала с помощью тестов и подбор специального позиционного маневра, в котором голова вместе с телом совершит серию поворотов и кристаллики с большой вероятностью выйдут обратно, где уже смогут раствориться.

Если это не получилось, придется повторить лечебные маневры через несколько дней, а в качестве домашнего задания поделать специальное упражнение.

Другого лечения попросту не существует. Сосудистые препараты здесь совершенно не нужны, потому что причина не в головном мозге или его сосудах, как и не в сосудах шеи, ее мышцах.

Хотя симптоматическое лечение порой помогает лучше пережить этот период: лекарства от тошноты и рвоты, и лекарства, подавляющие вестибулярную функцию.

Поскольку кристаллики покидают свое место и попадают в канальцы вестибулярного аппарата при сочетании неясных причин, профилактика не разработана. Тем более, что часто такая болезнь проявляется лишь раз-два в жизни.

Поэтому, при возникновении головокружение важнее сразу идти к отоневрологу (это может быть невролог или ЛОР-врач).

К слову, есть исследования, которые отметили, что при остеопорозе эти приступы случаются чаще, поэтому рекомендуют принимать витамин D и наблюдаться по остеопорозу, держать под контролем эту болезнь. Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Не могу не добавить, что при ДППГ интенсивное головокружение сопровождается естественным ограничительным страхом повернуть голову, дабы не вызвать эти сильные и неприятные симптомы. Но этот страх головокружения или падения может наслоиться на психологический фон и длиться годами, десятилетиями. Особенно если вся история началась с подозрения на инсульт, который, разумеется, не нашелся и это назвали ТИА, а состояние объяснили "пережатием сосудов" и "кислородным голоданием мозга". Проявляется таких страхов является стремление спать только на одном боку, страхом резких движений, поиском постоянной опоры при ходьбе.