Врач перечислила три ошибки, разрушающие кишечник

Врач Масленникова перечислила три ошибки, разрушающие кишечник
Врач-гастроэнтеролог Елена Масленникова в беседе с «Известиями» назвала три опасные ошибки в питании, которые портят кишечник.
По словам специалиста, кишечнику вредит чрезмерное употребление рафинированных продуктов и нехватка в рационе клетчатки. К таким продуктам относятся фастфуд, чипсы и сухарики, различные сладости, продукты быстрого приготовления.
«Важно также следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельных крупах и злаках, орехах и семенах. С помощью нее микроорганизмы, живущие в кишечнике, создают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья этого органа. Кроме того, клетчатка через центры насыщения и голода влияет на пищевое поведение и способствует борьбе с перееданием», — рассказала врач.
Особенно Елена Масленникова выделила овсяные отруби, которые легко усваиваются и имеют низкий гликемический индекс.
Еще одна ошибка - употребление алкоголя, который провоцирует временный отек и воспаление энтероцитов кишечника, а в результате замедляется всасывание важных микро- и макронутриентов
«Если травматизация кишечника алкоголем происходит регулярно, то организм хронически страдает дефицитом полезных веществ. Возникают симптомы нарушенного всасывания: выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи, кишечник теряет свою барьерную функцию, могут появиться аллергические реакции», — объяснила Елена Масленникова.
Также кишечнику вредят острые специи, кофеин, уксусы, копчености, консерванты и усилители вкуса. Эти вещества, как объяснила Елена Масленникова, разрушают слизистый барьер, провоцируют микровоспаление, что может привести к развитию синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) и синдрома избыточного грибкового роста (СИГР).