Врач перечислила три ошибки, разрушающие кишечник

«Важно также следить, чтобы в рационе было достаточно клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах, цельных крупах и злаках, орехах и семенах. С помощью нее микроорганизмы, живущие в кишечнике, создают короткоцепочечные жирные кислоты, необходимые для здоровья этого органа. Кроме того, клетчатка через центры насыщения и голода влияет на пищевое поведение и способствует борьбе с перееданием», — рассказала врач.