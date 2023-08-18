Названы продукты, которые нельзя есть при отравлении

В последний месяц лета фиксируется пик заражения ротавирусом, который приводит к сильному расстройству пищеварительной системы. О том, какие продукты нужно исключить из рациона в подобной ситуации, "Известиям" рассказала эксперт академии нутрициологии Анастасия Лежнина.

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По словам специалиста, многие ошибочно считают, что кисломолочные напитки и блюда, сливочное и растительное масло, сыр, ячневая, перловая и другие глютеносодержащие крупы помогают облегчить состояние при инфекции, однако это совсем не так. От них, наоборот, стоит отказаться при отравлении.

Исключить из рациона также стоит макаронные изделия, свежие овощи, цитрусовые фрукты, сладости, рыбные, мясные и овощные консервы и др. Как объяснила врач, все эти продукты негативно влияют на микрофлору, раздражают слизистую кишечника и грозят развитием осложнений.

Нутрициолог отметила, что при заражении ротавирусной инфекцией рекомендуется обильное питье, поэтому полезны в данном случае в том числе бульоны и супы-пюре в умеренных количествах.