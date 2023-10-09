Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с ТАСС рассказал об особенностях наступающего эпидемиологического сезона.

По словам специалиста, в этом сезоне в России стоит ожидать несколько инфекционных волн, в том числе гриппа и ковида.

"У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой рост, потом - спад. Вторая волна гриппа будет ближе к середине - концу февраля", - предупредил Евгений Тимаков.