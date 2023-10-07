Специалисты ВОЗ спрогнозировали будущее лихорадки Денге

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возросшем риске быстрого распространения лихорадки Денге в течение ближайших десятилетий. Эпидемия коснется США, Европы и Африки, как сообщает агентство Reuters.

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Согласно словам эксперта по инфекционным заболеваниям из ВОЗ, Джереми Фаррара, одной из причин распространения лихорадки становится повышение температур, которое создает благоприятные условия для размножения комаров, являющихся переносчиками этого заболевания.

Фаррара предполагает, что в будущем лихорадка Денге будет постоянно присутствовать на юге США, в Южной Европе и Африке, поскольку уже имеются случаи заболевания в этих регионах.

Инфекционисты призывают страны готовиться к тому, как они будут справляться с дополнительной нагрузкой, вызванной эпидемиями лихорадки Денге в крупных городах. Они подчеркивают, что клиническая помощь будет требовать высокого соотношения медсестер и пациентов, учитывая интенсивный характер заболевания.