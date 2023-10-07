В Роспотребнадзоре назвали главные симптомы штамма COVID-19 «пирола»

Установлено, что новый вариант коронавируса, известный как "пирола", отличается от других штаммов тем, что он не сопровождается повышением температуры. Это выяснилось в ходе исследования ZOE Health Study, данные которого опубликовало издание "Новые Известия".

Анализ показал, что у некоторых инфицированных людей возникают необычные симптомы. Пока что в России не было зафиксировано заражение новым штаммом, как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Исследователи выявили стандартные симптомы, такие как головная боль, насморк или заложенность носа, чихание, боль в горле и усталость. Однако некоторые индивидуумы также могут проявлять необычные симптомы, такие как диарея, высыпания на коже, хриплость голоса, зуд и покраснение глаз, отек в области рта, а также появление язв на языке или внутренней поверхности рта и губ. К ним могут добавляться возможное покраснение и болезненные ощущения в пальцах рук или ног.

Важно отметить, что у носителей "пиролы" может отсутствовать повышенная температура или одышка, что обычно характерно для поражения легких другими штаммами вируса. Попова подчеркнула, что в России на данный момент не было выявлено случаев заболевания "пиролой". Поэтому, по ее мнению, нет необходимости во введении обязательного масочного режима в стране.