Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от ковида

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку мРНК-вакцин от COVID-19.

© Unsplash

Лауреатами стали венгерский и американский биохимики Каталин Карико и Дрю Вайссман. Награды были вручены в Стокгольме Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте.

Работа Карико и Вайссмана помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.