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Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от ковида

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку мРНК-вакцин от COVID-19.

Нобелевскую премию по медицине присудили за разработку вакцин от ковида
© Unsplash

Лауреатами стали венгерский и американский биохимики Каталин Карико и Дрю Вайссман. Награды были вручены в Стокгольме Нобелевским комитетом при Каролинском медицинском институте.

Заболеваемость ковидом в России за минувшую неделю возросла почти на 50%

Работа Карико и Вайссмана помогла в создании вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что заболеваемость COVID-19 в России выросла на 20% за неделю.

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