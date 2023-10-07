Подагра в XXI веке. Кто в зоне риска и что будет, если не лечить «болезнь королей»

Врач Полякова: Если не лечить подагру, могут пострадать многие органы и системы. Это заболевание, при котором происходит нарушение обмена веществ и в организме накапливаются и откладываются соли мочевой кислоты. Из-за этого в тканях начинается воспалительный процесс. У обладателей этого недуга обнаруживается повышенное содержание мочевой кислоты в крови, или гиперурикемия. Подробнее о том, кто подвержен этому ревматическому заболеванию, известному ещё в Древнем Египте, больше других и чем оно опасно, рассказала «Секрету фирмы» врач группы компаний BestDoctor Валерия Полякова.

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Подагрой болеют в основном лица старше 30–40 лет. У женщин часто это заболевание даёт о себе знать после наступления менопаузы.

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Кто может заболеть подагрой

К факторам риска развития подагры относят: употребление большого количества мясных продуктов, субпродуктов, злоупотребление алкоголем и малый объём выпиваемой жидкости. Именно поэтому раньше эту хворь называли «болезнью королей», ведь простые люди ели скромнее, в их рационе было больше пресного хлеба и овощей, которые как раз не задерживают мочевую кислоту в организме. Также, по словам медика, повлиять на развитие у человека подагры могут генетические нарушения обмена веществ, голодание, приём некоторых лекарственных препаратов, курение и хронические заболевания, такие как ожирение, гипертония, псориаз и т. д.

Симптомы подагры

Ранними симптомами подагры являются: боли в суставах, отёк, покраснение, изменение формы суставов, боли в области почек, уменьшение количества мочи, повышение температуры тела.

«При наличии данных симптомов необходимо обратиться к врачу, ведь только так возможна своевременная диагностика данного заболевания. При правильно назначенном лечении и коррекции образа жизни можно добиться стойкой ремиссии заболевания. Конечно, для поддержания ремиссии вам придётся постоянно соблюдать диету, принимать препараты, контролировать уровень мочевой кислоты в крови, отказаться от алкоголя. Только при соблюдении этих мер возможен результат», — объяснила Полякова.

Чем опасна подагра

Врач настоятельно рекомендовала сразу приступить к лечению, если вам поставили диагноз «подагра», так как из-за промедления могут пострадать многие органы и системы.

«Возможно развитие стойких деформаций суставов, мочекаменной болезни, острой почечной недостаточности, нефрита, поражения сердечных клапанов, инфаркта, инсульта», — заключила специалист.

Как питаться при подагре

Во-первых, нужно скорректировать питьевой режим, принимая минеральные воды с достаточным уровнем щелочи. И тут тоже нельзя просто пойти и купить то, что на глаза попалось, уточнил врач-уролог Никита Стародубцев. Вид минералки и суточный объём надо рассчитывать с вашим доктором. Обычно советуют минеральные воды: «Боржоми», «Ессентуки» № 4 и № 17, «Джермук», «Славяновская», «Смирновская» и т.д.

Второй важный момент в лечении — это контроль еды. Большое количество пуринов поступает с пищей, поэтому будет полезно пересмотреть рацион. Обычно пациентам с подагрой или предрасположенностью к ней ограничивают жирные виды рыбы, мяса, бобовые, дрожжевую продукцию, спаржу, грибы. Диету нужно также согласовать с лечащим врачом. Алкоголь в период обострения нужно исключить полностью.