Контагиозный моллюск: почему возникает и как лечится

"Рамблер" поговорил с экспертом и выяснил, по каким причинам чаще всего развивается заболевание и как лечится.

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Контагиозный моллюск является кожным заболеванием , вызываемым вирусом оспы и может возникнуть в любом возрасте.

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Чаще всего этот недуг поражает людей со слабой иммунной системой, поэтому нередко страдают дети в возрасте от 1 до 10 лет (90% всех случаев), особенно дети с атопической или склонной к экземе кожей.

Контагиозный моллюск может появиться как при сниженной иммунной защите, так и передаться контактным путем: при расчесывании или соприкосновении с очагами поражения, через различные предметы передачи инфекции (одежду, полотенца, мочалки и прочее). Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Он может проявляться по всему телу (руки, ноги, грудь, лицо и т.д.), кроме ладоней рук и подошв ног.

Очаги заболевания доброкачественные, но неприглядные внешне, при этом очень заразные и причиняют физический дискомфорт, некоторые очаги могут быть зудящими (если организм защищается от вируса), красными, опухшими. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Чем больше воспаление расчесывать, тем больше увеличивается очаг заражения моллюском (инкубационный период вируса от 2 до 7 недель). При первых признаках заражения стоит начать немедленно действовать, пока он не стал слишком обширным. Однако прежде чем начать какое-либо лечение, необходимо поставить медицинский диагноз, а для этого важно попасть на прием к специалисту.

При лечении контагиозного моллюска эффективной является ароматерапия. Однако перед использованием всех нижеперечисленных средств обязательна консультация врача! Подобные способы актуальны в случае, если у ребенка или взрослого отсутствует аллергия на ингредиенты.

Для ребенка от 3 лет:

Масло чайного дерева + эфирное масло из равинтсара, 3% смесь: 2 капли каждого развести в чайной ложке растительного масла (оливковое масло, масло нима), наносить утром и вечером в течение 1 месяца на очаги. Камила Исаева Терапевт, натуропат, эксперт традиционной медицины, автор курса “Ребенок, инструкция по применению”

Исследование, проведенное в 2012 году, продемонстрировало эффективность чистого эфирного масла чайного дерева в сочетании с йодом (кожный бетадин): наносить локально на каждый рост ватным тампоном.

Всемирная организация здравоохранения признает местное использование эфирного масла чайного дерева для облегчения симптомов различных распространенных кожных заболеваний при отсутствии аллергии у пациента.

Использование эфирных масел чайного дерева и равинтсара не рекомендуется при беременности и кормлении грудью, у детей грудного возраста; при наличии астмы, аллергии, эпилепсии или при наличии судорог в анамнезе.

Также перед применением нужно провести кожный тест, на изгиб локтя нанести каплю масла и подождать день, после чего проверить на отсутствие реакции.

Но самое главное в любом подходе к болезнях, это их превенция.