Три вопроса доктору о панкреатите

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В этом материале специалисты рассказали, что такое панкреатит и как он проявляется, какими способами лечат и существуют ли меры профилактики этого заболевания.

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Что такое панкреатит и почему он возникает

Панкреатит – это воспалительное заболевание поджелудочной железы, проявляющееся морфологическими изменениями паренхимы и протоков органа.

Терапевт Тимощенко отмечает, что выделяют всего два типа заболевания – острый и хронический, а вот факторов, его вызывающих, достаточно много.

Наиболее частыми причинами развития панкреатита является прием алкоголя, особенно в сочетании с курением, избыточным употреблением жиров (в частности, высокие значения триглицеридов). Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Помимо этого, наличие камней в желчном пузыре часто становится причиной желчной колики и, как следствие, развития билиарного панкреатита.

К более редким причинам относят аутоиммунный характер поражения, а также наследственные формы заболевания.

Симптомы панкреатита

Наиболее частым проявлением панкреатита является боль в животе.

Боль носит постоянный ноющий характер, усиливается после приема пищи и немного ослабевает при наклоне вперед и сидя. Обычно локализуется в эпигастрии (в верхней части живота) и может иррадировать (отдавать) в спину. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

На фоне боли может отмечаться также появление тошноты, рвоты, изменение стула в виде диареи.

Лечение панкреатита

Хронический панкреатит наблюдает и корректирует врач-гастроэнтеролог.

Острый панкреатит – это всегда хирургическая проблема, которая требует обязательного осмотра хирурга, часто инфузионной терапии в стационаре. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Врач-эндокринолог Вероника Савенко также предупреждает, что если у человека появляется подозрение на панкреатит, то его обычно госпитализируют.

У него берут кровь на амилазу, как один из первых маркеров того, что есть поражение поджелудочной железы. В первые 2-12 часов она обычно повышается. Это также можно увидеть по узи. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Если выявлен острый панкреатит, то пациенту показаны полный покой, голод и холод. Затем уже переводят на углеводное питание, в зависимости от того, насколько тяжело идет процесс. Позже подключают легкоусвояемый белок – творог, яйца, курицу. И только через 2-4 недели в рацион можно включать жирные продукты.

Если же мы говорим про хронический панкреатит, когда по узи видно диффузные изменения поджелудочной железы, то в этом случае первое правило – интенсивное пережевывание пищи, строго 3 приёма пищи в день без перекусов, желательно в одно и то же время, чтобы организм понимал, в какое время начинать вырабатывать соки для пищеварения. Следующие моменты – ограничение алкоголя, курения, запрет на злоупотребление жирным, жаренным в большом количестве масла. То есть питаться можно и нужно приготовленным на пару, либо запечённым, ограничить острое, пряности и горькие продукты. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

При панкреатите нарушается стул, в большинстве случаев он будет жидкий, поэтому необходимо подключать ферменты. Когда человек начинает их принимать, происходит снижение нагрузки на поджелудочную железу, соответственно пища лучше переваривается, а микро и макроэлементы лучше усваиваются – поджелудочная железа таким образом отдыхает.

Ферменты обычно назначаются на 2-4 недели в зависимости от тяжести ситуации. Лучше всегда при себе иметь, например, креон либо микразим, если вам поставили хронический панкреатит либо есть подозрения на него. Панкреатит очень часто развивается у людей, которые имеют желчекаменную болезнь. Поэтому очень важно следить за состоянием желчного пузыря и вовремя лечить камни, если они есть. Савенко Вероника Викторовна Врач-эндокринолог, нутрициолог

Профилактика

Профилактикой является отказ от приема алкоголя и курения, ограничение жирной пищи и контроль уровня триглицеридов, при наличии желчекаменной болезни, сопровождающейся приступами – оперативное удаление желчного пузыря.