Какие симптомы могут указывать на панкреатит
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Это орган расположен позади желудка в верхней части брюшной полости и вырабатывает ферменты, которые помогают пищеварению, и гормоны, регулирующие то, как наш организм перерабатывает сахар, глюкозу.
Панкреатит может протекать в острой форме — это означает, что он появляется внезапно и длится в течение нескольких дней. У некоторых людей развивается хронический панкреатит.
Тяжелые случаи панкреатита могут спровоцировать опасные для жизни осложнения. Почему возникает заболевание и какие симптомы могут указывать на его развитие? Рассказываем в материале "Рамблера".
Причины панкреатита
Панкреатит возникает, когда пищеварительные ферменты активируются еще в поджелудочной железе, раздражая ее клетки и вызывая воспаление. Плохо функционирующая поджелудочная железа может вызвать проблемы с пищеварением и диабет.
К развитию заболевания могут привести:
- Камни в желчном пузыре
- Алкоголизм
- Некоторые лекарства
- Высокий уровень триглицеридов в крови
- Высокий уровень кальция в крови
- Рак поджелудочной железы
- Муковисцидоз
- Инфекция
- Травма брюшной полости
- Ожирение
- Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), процедура, используемая для лечения камней в желчном пузыре.
Симптомы панкреатита
Симптомы панкреатита могут варьироваться в зависимости от того, с каким типом сталкивается человек.
Признаки острого панкреатита:
- Боль в верхней части живота
- Боль в животе, отдающая в спину
- Болезненность при прикосновении к животу
- Лихорадка
- Учащенный пульс
- Тошнота
- Рвота
Признаки и симптомы хронического панкреатита:
- Боль в верхней части живота
- Боль в животе, которая усиливается после еды
- Потеря веса
- Кал с сильным неприятным запахом, жирным блеском и включениями непереваренной пищи — стеаторея.
Когда следует обратиться к врачу? Запишитесь на прием к терапевту или гастроэнтерологу, если у вас появились острые или постоянные боли в животе. Немедленно вызовите скорую помощь, если боль в животе настолько сильная, что вы не можете сидеть спокойно или найти более удобное положение.