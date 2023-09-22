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Какие симптомы могут указывать на панкреатит

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Это орган расположен позади желудка в верхней части брюшной полости и вырабатывает ферменты, которые помогают пищеварению, и гормоны, регулирующие то, как наш организм перерабатывает сахар, глюкозу.

Какие симптомы могут указывать на панкреатит
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Панкреатит может протекать в острой форме — это означает, что он появляется внезапно и длится в течение нескольких дней. У некоторых людей развивается хронический панкреатит.

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Тяжелые случаи панкреатита могут спровоцировать опасные для жизни осложнения. Почему возникает заболевание и какие симптомы могут указывать на его развитие? Рассказываем в материале "Рамблера".

Причины панкреатита

Панкреатит возникает, когда пищеварительные ферменты активируются еще в поджелудочной железе, раздражая ее клетки и вызывая воспаление. Плохо функционирующая поджелудочная железа может вызвать проблемы с пищеварением и диабет.

К развитию заболевания могут привести:

  • Камни в желчном пузыре
  • Алкоголизм
  • Некоторые лекарства
  • Высокий уровень триглицеридов в крови
  • Высокий уровень кальция в крови
  • Рак поджелудочной железы
  • Муковисцидоз
  • Инфекция
  • Травма брюшной полости
  • Ожирение
  • Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), процедура, используемая для лечения камней в желчном пузыре.

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Симптомы панкреатита

Симптомы панкреатита могут варьироваться в зависимости от того, с каким типом сталкивается человек.

Признаки острого панкреатита:

  • Боль в верхней части живота
  • Боль в животе, отдающая в спину
  • Болезненность при прикосновении к животу
  • Лихорадка
  • Учащенный пульс
  • Тошнота
  • Рвота

Признаки и симптомы хронического панкреатита:

  • Боль в верхней части живота
  • Боль в животе, которая усиливается после еды
  • Потеря веса
  • Кал с сильным неприятным запахом, жирным блеском и включениями непереваренной пищи — стеаторея.

Когда следует обратиться к врачу? Запишитесь на прием к терапевту или гастроэнтерологу, если у вас появились острые или постоянные боли в животе. Немедленно вызовите скорую помощь, если боль в животе настолько сильная, что вы не можете сидеть спокойно или найти более удобное положение.

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