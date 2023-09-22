Какие симптомы могут указывать на панкреатит

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы. Это орган расположен позади желудка в верхней части брюшной полости и вырабатывает ферменты, которые помогают пищеварению, и гормоны, регулирующие то, как наш организм перерабатывает сахар, глюкозу.

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Панкреатит может протекать в острой форме — это означает, что он появляется внезапно и длится в течение нескольких дней. У некоторых людей развивается хронический панкреатит.

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Тяжелые случаи панкреатита могут спровоцировать опасные для жизни осложнения. Почему возникает заболевание и какие симптомы могут указывать на его развитие? Рассказываем в материале "Рамблера".

Причины панкреатита

Панкреатит возникает, когда пищеварительные ферменты активируются еще в поджелудочной железе, раздражая ее клетки и вызывая воспаление. Плохо функционирующая поджелудочная железа может вызвать проблемы с пищеварением и диабет.

К развитию заболевания могут привести:

Камни в желчном пузыре

Алкоголизм

Некоторые лекарства

Высокий уровень триглицеридов в крови

Высокий уровень кальция в крови

Рак поджелудочной железы

Муковисцидоз

Инфекция

Травма брюшной полости

Ожирение

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), процедура, используемая для лечения камней в желчном пузыре.

Симптомы панкреатита

Симптомы панкреатита могут варьироваться в зависимости от того, с каким типом сталкивается человек.

Признаки острого панкреатита:

Боль в верхней части живота

Боль в животе, отдающая в спину

Болезненность при прикосновении к животу

Лихорадка

Учащенный пульс

Тошнота

Рвота

Признаки и симптомы хронического панкреатита:

Боль в верхней части живота

Боль в животе, которая усиливается после еды

Потеря веса

Кал с сильным неприятным запахом, жирным блеском и включениями непереваренной пищи — стеаторея.