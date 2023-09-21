"Болезнь стюардесс". Что такое периоральный дерматит

Согласно статистике, распространенность периорального дерматита составляет 0,5–1%. Чаще всего заболеванием страдают женщины в возрасте 15–45 лет. Однако оно может встречаться в любом возрасте и у пациентов обоих полов, в большинстве случаев у людей со светлой кожей.

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Поговорили с дерматологом-косметологом Натальей Лукашевой о том, как проявляться периоральный дерматит, почему он возникат и чем его лечат.

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Периоральный дерматит - это хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание кожи лица. Данное состояние имеет ряд других названий - "болезнь стюардесс", "розацеаподобный дерматит", "стероидиндуцированный дерматит", "светочувствительный дерматит". Лукашева Наталья Николаевна Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник "Семейная" направление Beauty

Причины

Одной из самых частых причин развития периорального дерматита является злоупотребление косметикой. Избыточное одновременное использование множества различных косметических средств - очищающих, тонизирующих, увлажняющих, питающих, солнцезащитных - приводит к возникновению окклюзионного эффекта недышащей пленки. В результате этого вместо идеальной кожи возникает проблема с гнойничками и покраснением кожи лица. Происходит это из-за нарушения защитно-барьерных свойств кожи, вследствие чего привычная микрофлора, микробиом, кожи активизируется и приобрает агрессивные болезнетворные свойства, возникает периоральный дерматит.

Другой не менее частой причиной появления периорального дерматита является неконтролируемое использование гормональных, главным образом фторированных кортикостероидных мазей. Не смотря на то, что до сих пор в практике часто встречается так называемая стероидофобия, когда пациенты очень боятся использовать кортикостероидные средства даже при явных медицинских показаниях, есть люди, которые, получив первичную рекомендацию по использованию гормонального средства, не приходят на повторный прием, а самостоятельно бесконтрольно продолжают длительно ей пользоваться, нанося вред своей коже. Лукашева Наталья Николаевна Дерматолог-косметолог, детский дерматолог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт сети клиник "Семейная" направление Beauty

Другими причинами развития периорального дерматита является использование фторсодержащих зубных паст и избыточное воздействие солнца. Фоном для развития заболевания служат использование гормональных контрацептивов, беременность, наличие хронических аллергодерматозов, нуждающихся в терапии кортикостероидными препаратами.

Симптомы

Проявляется периоральный дерматит мелкими красными или розовыми узелками или гнойничками на фоне покраснения кожи. Они локализуются в зоне вокруг рта, в носогубных складках, вокруг глаз, могут распространяться на кожу подбородка и щек. Характерным признаком периорального дерматита является отсутствие высыпаний вокруг красной каймы губ, здесь сохраняется узкий ободок бледной кожи без сыпи.

Диагностика и лечение

Диагностика заболевания основана на анализе жалоб пациента, его опроса и осмотра, когда выявляются характерные для болезни высыпания. Дополнительные лабораторные исследования не показаны.

В лечении болезни стюардесс используются как медикаментозные, так и не медикаментозные средства. Выбор препарата и метода зависит от степени тяжести заболевания. Но во всех случаях первым необходимым условием лечения является отказ от использования очищающих и увлажняющих косметических средств, декоративной косметики, фторированных зубных паст, а также наружных и системных препаратов, содержащих глюкокортикостероиды.