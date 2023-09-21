Пяточная шпора: симптомы, причины, лечение

Пяточная шпора, или подошвенный фасциит, представляет собой заболевание, которое развивается из-за травмы подошвенной связки. В результате воспалительного процесса на ней образуется небольшой нарост (шип) – остеофит, который вызывает болевые ощущения.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении пяточной шпоры – в материале "Рамблера".

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Симптомы

Степень дискомфорта, характерная для данного заболевания, зависит от разных факторов, в том числе размера костного нароста. Как правило, пациенты жалуются на резкую боль в области пятки, которая усиливается в конце дня, во время ходьбы, длительного пребывание в положении стоя и сидя. На выраженность болевых ощущений влияет обувь: они ярче проявляются, если пациент отдает предпочтение тонкой подошве или же вовсе ходит босиком.

Также при подошвенном фасциите могут наблюдаться покраснения, ощущение жара и покалывания в области пятки. Кожа становится более грубой.

Неправильный поворот стопы и косолапость в том числе являются признаками недуга.

Причины

К непосредственным причинам пяточной шпоры относятся избыточная масса тела, плоскостопие, возраст (после 40 лет связки становятся менее эластичными), травмы, беременность и ряд заболеваний. В числе последних, например, можно выделить подагру, сахарный диабет и артрит – они влияют на работу сердечно-сосудистой системы, в том числе скорость кровотока, а также состояние тканей.

Спровоцировать развитие болезни могут ношение неудобной обуви, искривление позвоночника, занятия спортом и особенности профессии. Так, например, если большую часть дня человек находится в постоянном движении, носит тяжести либо много стоит, то нагрузка на пятки увеличивается, что в долгосрочной перспективе может привести к развитию патологии.

Помимо этого, как и в случае с большинством других недугов, стоит учитывать генетический фактор.

Лечение