Паховая грыжа: симптомы, причины, лечение

Паховая грыжа возникает, когда ткань, например часть кишечника, выступает через слабое место в мышцах живота. Возникающая выпуклость может быть болезненной, особенно когда вы кашляете, наклоняетесь или поднимаете тяжелый предмет. Однако многие грыжи не вызывают боли.

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Паховые грыжи возникают, когда часть оболочки, выстилающей брюшную полость (сальник) или кишечника, выступает через слабое место в животе — часто вдоль пахового канала, по которому у мужчин проходит семенной канатик.

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Паховая грыжа не обязательно опасна. Однако само по себе она не "рассасывается" и может привести к опасным для жизни осложнениям.

Симптомы

Признаки и симптомы паховой грыжи включают в себя:

Выпуклость по обе стороны от лобковой кости, которая становится более заметной, когда вы стоите, особенно если вы кашляете или напрягаетесь.

Ощущение жжения или боли в выпуклости.

Боль или дискомфорт в паху, особенно при наклоне, кашле или поднятии тяжестей.

Ощущение тяжести или тянущее ощущение в паху.

Слабость или давление в паху.

Иногда боль и припухлость вокруг яичек, когда выступающая кишка опускается в мошонку.

Признаки и симптомы у детей:

Паховые грыжи у новорожденных и детей возникают в результате слабости брюшной стенки, имеющейся при рождении. Иногда грыжа будет видна только тогда, когда ребенок плачет, кашляет или напрягается во время дефекации. Он или она может быть раздражительным и иметь меньший аппетит, чем обычно.

У детей старшего возраста грыжа может быть более заметной, когда ребенок кашляет, напрягается во время дефекации или долго стоит.

Ущемленная грыжа

Если вы не можете вправить грыжу, ее содержимое может застрять в брюшной стенке. Тогда прекращается приток крови к ущемленной ткани. Ущемленная грыжа может быть опасной для жизни, если ее не лечить.

Признаки и симптомы ущемленной грыжи включают в себя:

Тошнота, рвота или и то, и другое

Высокая температура

Внезапная боль, которая быстро усиливается.

Выпуклость грыжи, которая становится красной, фиолетовой или темной.

Неспособность опорожнить кишечник или выпустить газы

Причины

Некоторые паховые грыжи не имеют видимой причины. Другие могут возникнуть в результате:

Повышенное давление внутри живота

Ранее существовавшее слабое место в брюшной стенке

Напряжение во время дефекации или мочеиспускания.

Напряженная деятельность

Беременность

Хронический кашель или чихание

У многих людей слабость брюшной стенки, приводящая к паховой грыже, возникает еще до рождения, когда слабость мышц брюшной стенки не смыкается должным образом. Другие паховые грыжи развиваются в более позднем возрасте, когда мышцы ослабевают или ухудшаются из-за старения, напряженной физической активности или кашля, сопровождающего курение.

Слабость брюшной стенки может возникнуть и в более позднем возрасте, особенно после травмы или операции на брюшной полости.

У мужчин слабое место обычно возникает в паховом канале, где семенной канатик входит в мошонку. У женщин паховый канал несет связку, которая помогает удерживать матку на месте, и иногда возникают грыжи, когда соединительная ткань матки прикрепляется к тканям, окружающим лобковую кость.

Лечение

Если грыжа небольшая и вас не беспокоит, врач может порекомендовать вам просто наблюдать за ней. Иногда ношение поддерживающего бандажа может помочь облегчить симптомы, но сначала проконсультируйтесь с врачом, поскольку важно, чтобы бандаж подходил правильно и использовался по назначению. У детей врач может попробовать применить ручное давление, чтобы уменьшить выпуклость, прежде чем рассматривать операцию.

Увеличивающиеся или болезненные грыжи обычно требуют хирургического вмешательства, чтобы облегчить дискомфорт и предотвратить серьезные осложнения.

Существует два основных типа операций на грыжу — открытая герниопластика и минимально инвазивная герниопластика.

Открытая герниопластика

В ходе этой процедуры, которая может выполняться под местной анестезией и седацией или под общей анестезией, хирург делает разрез в паху и вталкивает выступающую ткань обратно в живот. Затем хирург сшивает ослабленный участок, часто укрепляя его синтетической сеткой (герниопластика). Затем отверстие зашивают.

Минимально инвазивная герниопластика

При этой процедуре, требующей общей анестезии, хирург делает несколько небольших разрезов на животе. Хирург может использовать лапароскопические или роботизированные инструменты для устранения грыжи.

В один разрез вводится небольшая трубка с крошечной камерой (лапароскопом). Под руководством камеры хирург вводит крошечные инструменты через другие небольшие разрезы, чтобы устранить грыжу с помощью синтетической сетки.

Люди, перенесшие минимально инвазивное восстановление, могут испытывать меньше дискомфорта и рубцов после операции и быстрее возвращаться к нормальной деятельности. Отдаленные результаты лапароскопических и открытых операций по поводу грыж сопоставимы.

Минимально инвазивная хирургия грыжи позволяет хирургу избежать рубцовой ткани от более ранней герниопластики, поэтому она может быть хорошим выбором для людей, у которых грыжи рецидивируют после открытой герниопластики.