Полностью отказаться от растворимого кофе призвал Артур Бернацкий, гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова. Об этом говорится в сообществе центра медучреждения во «ВКонтакте».

Онколог отметил, что самым вредным кофейным напитком можно считать растворимый кофе, в котором при практически полном отсутствии кофеина, есть подавитель теобромин.

По словам врача, те, кто пьет кофейные напитки вроде "три в одном", не тонизируются, а засыпают. Этот напиток не содержит ничего полезного, а в его составе остается кофейная кислота и теобромин.

Врач назвал растворимый кофе суррогатом, а кофе без кофеина искаженным продуктом, из которого высвобождаются вещества с помощью реакций.