Фарингит: симптомы, причины, лечение
Фарингит – это воспаление глотки. Основным симптомом фарингита является боль в горле. Это частое явление, особенно у детей, и обычно наблюдается зимой, когда циркулируют вирусы, которые часто вызывают фарингит.
На фарингит приходится примерно 2% всех посещений врача первичной медико-санитарной помощи. Обычно это несерьезно и проходит само через несколько дней. Но когда отек вызван такими факторами, как бактерии или грибок, необходимы лекарства.
"Рамблер" расскажет подробнее о причинах, симптомах и лечении фарингита.
Симптомы
Симптомами боли в горле или фарингита являются першение, боль или раздражение, усиливающиеся при глотании. Вирусный фарингит, вызванный простудой, является наиболее распространенной причиной боли в горле и обычно проходит без лечения. С другой стороны, боль в горле, вызванная бактериальной инфекцией, такой как стрептококковый фарингит (стрептококковый фарингит), встречается реже и требует приема антибиотиков для предотвращения осложнений. Боль в горле других причин требует диагностики у врача.
Общие симптомы могут включать в себя:
Зуд и боль в горле
Белые пятна на миндалинах
Подчелюстная лимфаденопатия
Затруднение глотания
Красные и опухшие миндалины
Охриплость
Другие симптомы, вызванные вирусной инфекцией, включают:
Слабая лихорадка
Кашель
Насморк
Чихание
Боль в суставах
Головная боль
Рвота
Для детей:
Затрудненное дыхание
Дисфагия (затруднение глотания)
Избыточное слюноотделение из-за дисфагии
Для взрослых:
Сильная боль в горле (или когда боль длится дольше недели)
Дисфагия
Затрудненное дыхание
Тризм (пытаясь открыть рот)
Боль в суставах
Ушная боль
Кожная сыпь
Высокая температура (38,3 С).
Кровь в слюне
Охриплость голоса более двух недель.
Отек горла
Причины
В целом вирусная инфекция является более распространенной причиной боли в горле, чем бактериальная инфекция.
К вирусным заболеваниям, вызывающим фарингит, относятся:
- Грипп
- Простуда
- Мононуклеоз
- Корь
- Ветряная оспа
- COVID-19
Бактериальные инфекции также могут вызвать боль в горле. Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А) является наиболее распространенным возбудителем ангины.
Другие причины
- Аллергия. Заложенность носа и аллергические реакции на шерсть животных, плесень и пыль могут привести к боли в горле. Это может привести к раздражению, поскольку воздух проходит через горло.
- Сухой воздух. Хроническая заложенность носа приводит к дыханию через рот, вызывая боль и сухость в горле.
- Загрязнение воздуха. Раздражители окружающей среды, такие как химические вещества в табачном дыме, жевательный табак, алкогольные напитки и острая пища, могут играть роль в раздражении горла.
- Напряжение мышц. Крики и громкие разговоры в течение длительного времени могут привести к перенапряжению мышц горла.
Лечение фарингита
Лечение зависит от причины. Вирусный фарингит проходит сам по себе при полоскании соленой водой, обезболивающих и дополнительном приеме жидкости для облегчения симптомов. Бактериальный фарингит лечат антибиотиками, а грибковый - противогрибковыми препаратами. При ангине необходима срочная антибиотикотерапия, поскольку без лечения она иногда может вызвать проблемы с почками и ревматическую лихорадку, которая может привести к повреждению сердечных клапанов. Полная оценка в клинике поможет определить лечение других причин.
Домашние средства
- Высыпайтесь и отдыхайте;
- Пейте больше, чтобы устранить обезвоживание и увлажнить горло. Избегайте напитков, содержащих кофеин и алкоголь;
- Ешьте и пейте теплую пищу и напитки, например бульон, чай или теплую воду с медом;
- Увлажняйте воздух увлажнителем. Обязательно регулярно очищайте увлажнитель, чтобы предотвратить рост плесени и бактерий;
- Избегайте воздействия раздражителей сигаретного дыма и чистящих средств;
- Оставайтесь дома, пока не почувствуете себя лучше, чтобы предотвратить распространение вирусов или других болезнетворных микроорганизмов.