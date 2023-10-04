Фарингит: симптомы, причины, лечение

Фарингит – это воспаление глотки. Основным симптомом фарингита является боль в горле. Это частое явление, особенно у детей, и обычно наблюдается зимой, когда циркулируют вирусы, которые часто вызывают фарингит.

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На фарингит приходится примерно 2% всех посещений врача первичной медико-санитарной помощи. Обычно это несерьезно и проходит само через несколько дней. Но когда отек вызван такими факторами, как бактерии или грибок, необходимы лекарства.

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"Рамблер" расскажет подробнее о причинах, симптомах и лечении фарингита.

Симптомы

Симптомами боли в горле или фарингита являются першение, боль или раздражение, усиливающиеся при глотании. Вирусный фарингит, вызванный простудой, является наиболее распространенной причиной боли в горле и обычно проходит без лечения. С другой стороны, боль в горле, вызванная бактериальной инфекцией, такой как стрептококковый фарингит (стрептококковый фарингит), встречается реже и требует приема антибиотиков для предотвращения осложнений. Боль в горле других причин требует диагностики у врача.

Общие симптомы могут включать в себя:

Зуд и боль в горле

Белые пятна на миндалинах

Подчелюстная лимфаденопатия

Затруднение глотания

Красные и опухшие миндалины

Охриплость

Другие симптомы, вызванные вирусной инфекцией, включают:

Слабая лихорадка

Кашель

Насморк

Чихание

Боль в суставах

Головная боль

Рвота

Для детей:

Затрудненное дыхание

Дисфагия (затруднение глотания)

Избыточное слюноотделение из-за дисфагии

Для взрослых:

Сильная боль в горле (или когда боль длится дольше недели)

Дисфагия

Затрудненное дыхание

Тризм (пытаясь открыть рот)

Боль в суставах

Ушная боль

Кожная сыпь

Высокая температура (38,3 С).

Кровь в слюне

Охриплость голоса более двух недель.

Отек горла

Причины

В целом вирусная инфекция является более распространенной причиной боли в горле, чем бактериальная инфекция.

К вирусным заболеваниям, вызывающим фарингит, относятся:

Грипп

Простуда

Мононуклеоз

Корь

Ветряная оспа

COVID-19

Бактериальные инфекции также могут вызвать боль в горле. Streptococcus pyogenes (стрептококк группы А) является наиболее распространенным возбудителем ангины.

Другие причины

Аллергия. Заложенность носа и аллергические реакции на шерсть животных, плесень и пыль могут привести к боли в горле. Это может привести к раздражению, поскольку воздух проходит через горло.

Сухой воздух. Хроническая заложенность носа приводит к дыханию через рот, вызывая боль и сухость в горле.

Загрязнение воздуха. Раздражители окружающей среды, такие как химические вещества в табачном дыме, жевательный табак, алкогольные напитки и острая пища, могут играть роль в раздражении горла.

Напряжение мышц. Крики и громкие разговоры в течение длительного времени могут привести к перенапряжению мышц горла.

Лечение фарингита

Лечение зависит от причины. Вирусный фарингит проходит сам по себе при полоскании соленой водой, обезболивающих и дополнительном приеме жидкости для облегчения симптомов. Бактериальный фарингит лечат антибиотиками, а грибковый - противогрибковыми препаратами. При ангине необходима срочная антибиотикотерапия, поскольку без лечения она иногда может вызвать проблемы с почками и ревматическую лихорадку, которая может привести к повреждению сердечных клапанов. Полная оценка в клинике поможет определить лечение других причин.

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