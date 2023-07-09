Почему першит в горле

Першение в горле — симптом, который сопровождает простуду и грипп. Если же это явление возникает без признаков ОРВИ, то першение вполне может оказаться одним из проявлений болезней внутренних органов или обменных нарушений, эндокринных сбоев. "Рамблер" расскажет, почему горло першит.

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Ощущение першения в горле может возникнуть внезапно, на фоне полного здоровья или развивается постепенно, сопровождаясь жжением, болезненностью при глотании или пересыханием слизистых рта. Все дело в том, что горло выступает в качестве барьера между внешней и внутренней средой нашего организма.

Анатомически в зоне горла находится лимфоидная ткань. Когда инфекция попадает туда, происходит активизация клеток иммунной системы. Это механизм дает сигнал нашему иммунитету обезвредить патогенные агенты. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

По словам эксперта, иногда в эту защитную ткань попадает либо слишком много инфекции либо она изрядно агрессивная, тогда наша иммунная система начинает работать более интенсивно, задействуя определённые резервы. На этом фоне мы можем ощущать першение. Однако болезнь после возникновения першения развивается далеко не не всегда.

К развитию неприятного симптома могут также приводить болезни пищеварительного тракта, когда желудочный сок с кислотой забрасывается в пищевод и глотку. Причиной дискомфорта могут стать болезни щитовидной железы с образование узлов, сдавливающих органы шеи и формирующие ощущение кома в горле. Расстройства нервной системы также ведут к появлению ощущения сдавленности в шее и недостатке воздуха. Першение может развиваться на фоне сифилиса, опухолевых процессов в области мозга или дегенеративных болезнях нервной системы.