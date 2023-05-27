Лор назвала неожиданные причины частой боли в горле

За частой болью в горле может скрываться множество болезней. О причинах и лечении этих недугов "Вечерней Москве" рассказала оториноларинголог, психолог Светлана Попова.

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Чаще всего, по словам специалиста, боль в горле возникает из-за хронического (застойные явления в небных миндалинах) или острого (ангина) тонзиллита. Симптом может возникать и при фарингите — воспалении слизистой оболочки на задней стенке глотки.

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Важно, что фарингит часто связан с нарушенной работой желудочно-кишечного тракта. Нередко, чтобы бороться с хроническим фарингитом, необходимо пройти обследования ЖКТ, найти прчиину проблемы, обратиться к нутрициологу, который поможет грамотно спланировать питание. Даже если жалоб, кроме как на боль в горле, у пациента нет, лечение должно быть комплексным: фарингит отражает работу органов ЖКТ.

Горло может болеть и из-за спазма наружных и внутренних мышц гортани, говорит доктор. В такой ситуации есть ощущение кома в горле, нарушения голоса и дыхания. Это часто связано с чувством тревоги, страха неясного происхождения. Так проявляется ларингоневроз.

В такой ситуации могут быть полезны регулярные дыхательные практики, например длинный выдох и задержка дыхания после него, которая по длительности будет равна выдоху. Важна и релаксация: посещение соляных пещер, спа-процедуры, массаж.

Боль в горле может быть связана и с рядом других заболеваний:

поражения языка;

стоматологические проблемы;

неправильное положение височно-нижнечелюстного сустава;

нарушения выделения слюны;

аллергии;

проблемы с щитовидной железой.

С точки зрения психосоматики тонзиллит говорит о стремлении и одновременно невозможности организма защитить свое мнение или территорию. Когда человек долгое время находится в конфликте, возникает хроническое воспаление. Фарингит указывает на трудность с усвоением, принятием информации: об отношениях, работе, бытовых ситуациях. Ларингоневрозы, как правило, связаны с пережитым страхом, в том числе в детстве.

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