Лимфаденит: почему воспаляются лимфоузлы

Лимфаденит – диагноз, который ставится в случае воспаления лимфоузлов. Зачастую такое случается как следствие недолеченных гнойновоспалительных заболеваний или специфических инфекций. Иными словами, лимфаденит редко является самостоятельным заболеванием, а возникает лишь как осложнение.

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Лимфаденит встречается нескольких видов – острый и хронический, специфический и неспецифический. При развития этого недуга, человек обычно ощущает слабость, болезненность и явное набухание лимфоузлов, что объясняется защитной реакцией лимфатической системы, которая борется с инфекцией.

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При хроническом течении болезни, лимфаденит не сопровождается стойкой острой болью. Неприятные ощущения выражены слабо, при этом сохраняется лишь небольшая припухлость в области узлов.

Причинами воспаления лимфатических узлов могут быть многие заболевания, не вылеченные вовремя и правильным способом. Чаще всего лимфаденит становится осложнением таких заболеваний, как ангина, трофическая язва, кариес, остеомиелит, тонзиллит, отит, грипп, туляремия, чума, сифилис, гонорея, туберкулез и сибирская язва.

При несвоевременном обращении к специалисту, лимфаденит может привести к еще более серьезным последствиям, при которых состояния могут угрожать жизни. Осложнениями воспаленных лимфоузлов могут стать развитие свищей, тромбофлебита и септикопиемии.

В случае, если вы обнаружили у себя хотя бы один из симптомов лимфаденита, немедленно обратитесь за квалифицированной помощью. Этой проблемо занимается сосудистый хирург. Он проведет осмотр и направит вас на все необходимые для обследования анализы.

В большинстве случае лимфаденит лечится с помощью курса антибиотиков и витаминов. Также нередко пациенту с воспаленными лимфоузлами начначают некоторые физиопроцедуры. Например, УВЧ или электрофорез.

Если речь идет о гнойном лимфадените, то потребуется хирургическое вмешательство, во время которого врач вскроет гнойники, прочистит полости и проведет санацию поврежденных участков.