Как вовремя заметить близорукость у ребенка
"Рамблер" поговорил со специалистом, врачом-офтальмологом и узнал, по каким признакам можно определить проблемы со зрением у ребенка и какие существуют методы диагностики.
Близорукость или миопия — это распространенное заболевание, при котором человек видит хорошо объекты, находящиеся близко, но плохо различает далекие.
У детей такая проблема может оставаться незамеченной долгое время, поэтому важно знать, на какие признаки следует обратить внимание.
- Прищур глаз. Если ребёнок часто щурится, пытаясь разглядеть что-то на расстоянии, это может быть признаком близорукости.
- Приближение к объектам. Ребёнок приближает книги или экраны устройств к лицу, чтобы лучше видеть текст или изображения.
- Жалобы на головную боль. Длительное напряжение глаз может вызывать головную боль, особенно в области лба.
- Усталость глаз. Ребёнок может жаловаться на усталость или болезненные ощущения в глазах после чтения или другой длительной работы.
- Ухудшение успеваемости в школе. Если ребёнок не видит доску, это может сказаться на его оценках.
- Частые моргания и потирание глаз.
- Поведенческие особенности. Ребёнок предпочитает активности на близком расстоянии, избегает игр на улице или занимается ими, стоя близко к объектам.
- Ухудшение зрения в условиях плохой освещенности или при изменении погодных условий.
В некоторых случаях ребенок не будет проявлять типичные симптомы, если зрение снижено с раннего детства, то воспринимается как вариант нормы (другого же он не знает), поэтому профилактические осмотры у офтальмолога позволят выявить даже минимальные изменения зрения, которые еще не влияют на качество жизни ребенка.
Если вы заметили хотя бы один из вышеуказанных признаков, обратитесь к офтальмологу. Только специалист сможет точно определить степень близорукости и подобрать соответствующее лечение.