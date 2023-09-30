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Как вовремя заметить близорукость у ребенка

"Рамблер" поговорил со специалистом, врачом-офтальмологом и узнал, по каким признакам можно определить проблемы со зрением у ребенка и какие существуют методы диагностики.

Как вовремя заметить близорукость у ребенка
© Unsplash

Близорукость или миопия — это распространенное заболевание, при котором человек видит хорошо объекты, находящиеся близко, но плохо различает далекие.

У детей такая проблема может оставаться незамеченной долгое время, поэтому важно знать, на какие признаки следует обратить внимание.

Барышникова Дарья Андреевна
Барышникова Дарья АндреевнаВрач-офтальмолог
  1. Прищур глаз. Если ребёнок часто щурится, пытаясь разглядеть что-то на расстоянии, это может быть признаком близорукости.
  2. Приближение к объектам. Ребёнок приближает книги или экраны устройств к лицу, чтобы лучше видеть текст или изображения.
  3. Жалобы на головную боль. Длительное напряжение глаз может вызывать головную боль, особенно в области лба.
  4. Усталость глаз. Ребёнок может жаловаться на усталость или болезненные ощущения в глазах после чтения или другой длительной работы.
  5. Ухудшение успеваемости в школе. Если ребёнок не видит доску, это может сказаться на его оценках.
  6. Частые моргания и потирание глаз.
  7. Поведенческие особенности. Ребёнок предпочитает активности на близком расстоянии, избегает игр на улице или занимается ими, стоя близко к объектам.
  8. Ухудшение зрения в условиях плохой освещенности или при изменении погодных условий.

В некоторых случаях ребенок не будет проявлять типичные симптомы, если зрение снижено с раннего детства, то воспринимается как вариант нормы (другого же он не знает), поэтому профилактические осмотры у офтальмолога позволят выявить даже минимальные изменения зрения, которые еще не влияют на качество жизни ребенка.

Барышникова Дарья Андреевна
Барышникова Дарья АндреевнаВрач-офтальмолог

Если вы заметили хотя бы один из вышеуказанных признаков, обратитесь к офтальмологу. Только специалист сможет точно определить степень близорукости и подобрать соответствующее лечение.

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