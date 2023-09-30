Как вовремя заметить близорукость у ребенка

В некоторых случаях ребенок не будет проявлять типичные симптомы, если зрение снижено с раннего детства, то воспринимается как вариант нормы (другого же он не знает), поэтому профилактические осмотры у офтальмолога позволят выявить даже минимальные изменения зрения, которые еще не влияют на качество жизни ребенка.