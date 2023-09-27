Профессии, из-за которых может испортиться слух

Чтобы в пожилом возрасте не столкнуться с неприятными последствиями, заботиться о здоровье нужно начинать в молодости. Это касается всех органов и систем организма, включая уши.

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"Рамблер" рассказывает, какие профессии могут серьезно сказаться на состоянии слуха.

Главный враг человеческого уха - сильный шум. Новое исследование экспертов Boots Hearingcare выявило самые шумные работы, которые подвергают наибольшему риску здоровье ушей тех, кто их выполняет.

Исследование показало, что наибольшему риску подвергаются сотрудники служб экстренной помощи, которые регулярно вынуждены слушать звуки ревущих сирен.

Один из экспертов, проводивших исследование, Фераз Ашраф рассказал, что они внимательно изучили данные, чтобы выяснить, какие работы или хобби с наибольшей вероятностью вызывают напряжение слуха как в течение короткого, так и в течение длительного промежутка времени. В список попали самые разные профессии.

Шум начинает приносить вред, если его уровень превышает 70 децибел, а его непрерывное воздействие продолжается свыше двух часов. А любые звуки громкостью более 120 дБ могут вызвать немедленные проблемы со слухом.

Для сравнения: средний уровень громкости во время разговора составляет около 60 децибел, а сирены машин экстренных служб показывали уровень громкости в 114 децибел.

В группу риска попали: сотрудники экстренных служб,

полицейские, бармены и официанты в ночных клубах, садовники, которые занимаются стрижкой и обрезкой растений, водители тяжелой строительной техники, диджеи, фермеры, электрики, сварщики, рабочие на металлообрабатывающих производствах, а также уборщики и парикмахеры. У последних риск ниже, но тем не менее сохраняется.