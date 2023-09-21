Что такое гипертония белого халата
Гипертония является распространенным медицинским состоянием, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели – 140/90 мм рт. ст. и выше. При отсутствии лечения оно может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения инсульта и других проблем со здоровьем.
Однако существует также такое понятие, как "гипертония белого халата". Что это такое? Рассказываем в материале "Рамблера".
Гипертония белого халата – это состояние, при котором у пациента наблюдается повышение артериального давления исключительно в медицинской среде или при посещении врача. Когда человек находится в медицинском учреждении, его артериальное давление может быть заметно выше, чем в домашних условиях или в привычной для него среде. Гипертонией белого халата такое состояние называют из-за одежды, которую носят медицинские работники.
Причины гипертонии белого халата
- Стресс и тревожность. Одной из основных причин гипертонии белого халата является психологический стресс, вызванный посещением медицинского учреждения или встречей с врачом. Страх перед процедурами, ожидание результатов и просто нахождение в незнакомой среде могут повышать уровень артериального давления.
- Реакция на измерение давления. Процесс может вызвать у человека физиологическую реакцию, приводящую к повышению давления.
- Утром и в первой половине дня артериальное давление у большинства людей обычно выше, и это нормальное явление. Когда пациенты посещают врача утром или днем, их давление может быть выше, чем вечером или ночью, когда они находятся в спокойной обстановке.
Как справляться с гипертонией белого халата
- Вести дневник давления. Важно вести записи о своем артериальном давлении в течение дня, чтобы определить, действительно ли у вас есть гипертония или это только временный эффект. Регулярный мониторинг давления может помочь врачу установить точный диагноз.
- Постарайтесь расслабиться перед визитом к врачу. Для этого можно использовать методы релаксации, например, дыхательные практики.
- Скажите о своих подозрениях врачу. Если у вас есть подозрения на гипертонию белого халата, обсудите это с медиком. Возможно, он назначен вам дополнительные обследования и лечение при необходимости.