Что такое гипертония белого халата

Гипертония является распространенным медицинским состоянием, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели – 140/90 мм рт. ст. и выше. При отсутствии лечения оно может повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, возникновения инсульта и других проблем со здоровьем.

Однако существует также такое понятие, как "гипертония белого халата". Что это такое? Рассказываем в материале "Рамблера".

Гипертония белого халата – это состояние, при котором у пациента наблюдается повышение артериального давления исключительно в медицинской среде или при посещении врача. Когда человек находится в медицинском учреждении, его артериальное давление может быть заметно выше, чем в домашних условиях или в привычной для него среде. Гипертонией белого халата такое состояние называют из-за одежды, которую носят медицинские работники.