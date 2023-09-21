3 напитка, которые снижают риск развития диабета

Сахарный диабет 2 типа представляет собой хроническое заболевание, при котором уровень глюкозы в крови завышен.

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Пациентам с данным недугом, как правило, предписывается соблюдать определенную диету и вести здоровый образ жизни. Однако это вовсе не означает, что нужно кардинально менять свой привычный рацион питания и каждый день уделять занятиям спортом по несколько часов.

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Так, например, согласно проведенному учеными исследованию, заметный положительный эффект может иметь отказ от сладких газированных лимонадов. А употребление конкретных напитков, напротив, связано с более низкой заболеваемостью диабетом. Подробности – в материале "Рамблера".

Кофе

Новость, которая обрадует кофеманов: ежедневное употребление 3-5 чашек бодрящего напитка с содержанием около 70-150 мг кофеина снижает риск развития диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний на 26%. В этом рейтинге кофе официально лидирует в сравнении с конкурентами и, согласно мнению ученых, является наиболее эффективным и доступным напитком. Таким образом, его можно использовать не только для получения гастрономического удовольствия, но и профилактики некоторых распространенных болезней.

"Кофе содержит различные полезные биологически активные компоненты, такие как хлорогеновые кислоты, меланоидины и тригонеллин, которые могут уменьшить окислительный стресс и воспаление", – говорится в исследовании.

Чай

У людей, которые выпивают в течение дня 1-3 чашек черного или зеленого чая, риск развития сахарного диабета 2 типа на 4% ниже. Если же увеличить суточную порцию до 4 и более чашек в день, то разница составляет уже от 17% до 21%. При этом исследователи отмечают, что для большей пользы в чай следует добавить нежирное молоко, которое также положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

"Чай является хорошим источником полифенолов, особенно катехинов, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Катехины также могут модулировать несколько ключевых генов в биосинтезе триацилглицеринов, защищать β-клетки поджелудочной железы и улучшать окислительно-восстановительное состояние клеток".

Молоко