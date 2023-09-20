Как вовремя обнаружить лимфому: рассказывает гематолог

Лимфома, в «быту» известная как одна из разновидностей «рака крови», каждый год диагностируется примерно у 25 000 человек в нашей стране. Хорошая новость в том, что лимфомы разных типов сегодня довольно успешно научились лечить. Но, конечно, как и в случае с другими видами онкологических заболеваний, решающее значение здесь имеет стадия заболевания. А значит — время, когда человек заметил неладное и обратился к специалисту.

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О том, кто находится в группе риска и какими симптомами себя обычно проявляют лимфомы, мы поговорили с врачом-онкологом, врачом-гематологом, профессором Александром Серяковым.

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Кто находится в группе риска

«Начать хочется с того, что вообще такое лимфома. Это злокачественная опухоль, которая формируется из аномальных клеток лимфоидной ткани — лимфоузлов, вилочковой железы, костного мозга. Все лимфомы делятся на две большие группы: лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз), названная по фамилии английского патолога Томаса Ходжкина, описавшего болезнь в 1832 году, и неходжкинские лимфомы. Разница между ними состоит в том, что два типа лимфом распространяются на разные типы лимфатических клеток. Кроме того, есть данные, что лимфома Ходжкина несколько лучше поддается лечению, а неходжкинские лимфомы встречаются чаще», — говорит Александр Серяков. Серяков Александр Павлович Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ

По словам эксперта, генетические мутации в лимфоцитах - белых кровяных тельцах, являющихся важной частью иммунной системы организма, развиваются по разным причинам. Основными факторами риска считаются:

возраст старше 55 лет;

пол (у мужчин лимфомы диагностируют чаще, чем у женщин);

ослабленная иммунная система: заболевания иммунной системы (например, ВИЧ) или необходимость принимать лекарства, которые подавляют иммунную систему (например, при аутоиммунных заболеваниях);

определенные инфекции: доказано, что вирус Эпштейна-Барр (он же вирус герпеса человека 4 типа) и хеликобактериоз, вызванный инфекцией Helicobacter pylori, способны увеличить риски.

«При этом не стоит сбрасывать со счетов генетические факторы и образ жизни, — поясняет Александр Серяков. — В первом случае мы говорим о наличии близких родственников с лимфомами или другими заболеваниями крови, а во втором — о токсическом воздействии, связанном с работой на «вредном» производстве, курении, употреблении алкоголя, нездоровом питании с большим количеством трансжиров и так далее». Серяков Александр Павлович Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ

Чем раньше диагностирована болезнь, тем больше шансов

Первый и главный признак, на который нужно обратить внимание — стойкое увеличение периферических или внутренних лимфоузлов. Это всегда свидетельствует о серьезном опухолевом процессе: но если у более молодых людей, как правило, повода для паники нет (хотя показаться врачу и убедиться в том, что все в порядке, все равно необходимо), то для людей старшего возраста это всегда - тревожный звонок.

«Важно отметить, что на ранних стадиях лимфома может вообще никак не проявляться иначе. Другие симптомы, о которых часто говорят в связи с лимфомой, — это так называемые симптомы интоксикации и маркеры более поздних стадий развития болезни. В их числе постоянная усталость, лихорадка, то есть повышение температуры тела до +38 градусов, ночная потливость, необъяснимая потеря веса, затрудненное дыхание, кожный зуд или высыпания на коже», — объясняет Александр Серяков. Серяков Александр Павлович Врач-онколог, врач-гематолог, врач-радиолог (лучевой терапевт) высшей категории «СМ-Клиника», д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ

Руководитель онкоцентра добавляет, что при обнаружении на ранней стадии, излечение лимфомы Ходжкина возможно в 80-90% случаев. Для этого используются все привычные онкотерапевтические методы: химиотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия, а также высокоэффективная таргетная терапия, если исследование показало, что ее можно использовать.