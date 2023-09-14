Что будет, если пить энергетики каждый день

Энергетики пользуются большой популярностью у людей. И неспроста, ведь основные компоненты в составе этих напитков – сахар и кофеин – вызывают привыкание.

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Неудивительно, что люди, которые еще недавно употребляли энергетики раз в месяц, со временем начинают поглощать эти напитки ежедневно.

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Помимо сахара и кофеина в составе энергетических напитков подчас можно встретить витамины группы B и антиоксидант таурин, но они содержатся в гораздо меньшем количестве.

Медики нередко говорят об опасности энергетиков. Но что будет если выпивать этот напиток каждый день? Выяснял "Рамблер".

Кариес

В банке энергетического напитка объемом 500 мл содержится 50 г сахара. При этом суточная норма сахара для взрослого составляет 30 г. Если вы ежедневно потребляете сахар не только из энергетиков, только представьте, как может отреагировать на это ваш организм. Прежде всего вредная привычка скажется на зубах: сахар – одна из главных причин развития кариеса. Сладости провоцируют развитие бактерий во рту, которые разрушают эмаль.

Диабет

Регулярное превышение суточной нормы сахара заставляет поджелудочную железу вырабатывать слишком много инсулина – гормона, который распределяет глюкозу по клеткам. Чем чаще происходят скачки сахара в крови, тем меньше клетки реагируют на них. Как следствие, развивается инсулинорезистентность. Это может привести к преддиабету и диабету.

Проблемы с кишечником

Злоупотребление энергетиками нередко вызывает жидкий стул. Кофеин усиливает перистальтику кишечника. Вдобавок к этому полезная микробиота не любит кофеин, из-за чего число микроорганизмов, необходимых для правильной работы кишечника, снижается. Но и это еще не все: чтобы вывести лишний сахар, кишечник втягивает воду из окружающих тканей, что может спровоцировать диарею.

Перегруженные почки

Кофеин в составе энергетиков заставляет людей чаще справлять нужду. Это способно привести к обезвоживанию и негативно сказаться на работе почек.