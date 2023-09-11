Почему возникает ощущение инородного тела в горле

Наверняка многие не раз сталкивались с таким неприятным ощущением – в горле будто что-то мешается и от этого никак не удается избавиться, приходится то и дело откашливаться, но облегчения это не приносит. В медицине есть объяснение такой патологии, в этом мы и разберемся в новом материале "Рамблера".

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Несомненно, в некоторых случаях, чувство, будто в горле застрял волос, вызвано действительно просто попавшим туда волосом, но чаще всего такие ощущения обманчивы. Специалист помог нам разобраться, почему они возникают и как с этим бороться.

Ощущение инородного тела в горле — тревожный симптом, с которым следует разобраться. Одна из причин — нарушение работы ЖКТ, если быть точнее — верхних отделов: пищевода или желудка. Это может быть как следствие рефлюксной болезни пищеварительного тракта. Заброс кислого содержимого желудка может провоцировать ощущение кома в горле, першение, сухой кашель. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург

По словам специалиста, в случае, если наблюдается затруднение прохождения пищи, это требует незамедлительного обращения к врачу и проведения определенного обследования. В таком случае необходимо пройти ФГДС.

Еще одной возможной причиной ощущения того, что в горле что-то есть, может быть хронический тонзиллит, который проявляет себя и как ощущение кома в горле в том числе. В такой ситуации тоже необходимо обратиться к ЛОР-врачу, чтобы определить, есть ли очаг инфекции.