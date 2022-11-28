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1 час назад

Что такое ГЭРБ и как это лечить

Мира Маркина
Жито Алексей Владимировичэксперт

В мире существует множество диагнозов, которые касаются многих, но их смысл при этом остается непонятным. Одним из таких можно считать заболевание, обозначающееся буквами ГЭРБ. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что это за недуг и как его лечат.

Что такое ГЭРБ и как это лечить
Фото: UnsplashUnsplash
Если перевести с медицинского на всем понятный простой язык, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это заболевание, при котором происходит заброс содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в желудок, а затем в пищевод. Основной смысл в том, что кислота из желудка забрасывается в совсем не подготовленный для приема этой кислоты пищевод, а это, как нетрудно догадаться, – плохо.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
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В норме пища внутри нашего организма движется из пищевода в желудок и двенадцатиперстную кишку, а здесь выходит наоборот: из двенадцатиперстной кишки в желудок и оттуда в пищевод.

А основная проблема в том, что слизистая пищевода не приспособлена ни к действую соляной кислоты, ни к ферментам поджелудочной железы, ни к желчи. Как итог из-за этой "встречи" оболочка просто растворяется. И вследствие этого слизистая постоянно находится в воспалённом состоянии, иногда даже возникает язва пищевода. Это все легко лечится, главное обратиться к врачу.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Надо понимать, что факторами риска являются курение, употребление алкоголя, переедание, лишний вес, употребление жареного, соленого и жирного. Лечится это ингибиторами протоновой помпы – препаратами, которые проталкивают пищу в правильном направлении.

Может ли стресс способствовать развитию рака: мнение ученых

Еще один весомый фактор риска — тревожность, стресс. Из-за этого пациентам часто назначают и такие препараты, которые минимизируют стресс.

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