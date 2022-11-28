Что такое ГЭРБ и как это лечить

В мире существует множество диагнозов, которые касаются многих, но их смысл при этом остается непонятным. Одним из таких можно считать заболевание, обозначающееся буквами ГЭРБ. "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что это за недуг и как его лечат.
В норме пища внутри нашего организма движется из пищевода в желудок и двенадцатиперстную кишку, а здесь выходит наоборот: из двенадцатиперстной кишки в желудок и оттуда в пищевод.
Надо понимать, что факторами риска являются курение, употребление алкоголя, переедание, лишний вес, употребление жареного, соленого и жирного. Лечится это ингибиторами протоновой помпы – препаратами, которые проталкивают пищу в правильном направлении.
Еще один весомый фактор риска — тревожность, стресс. Из-за этого пациентам часто назначают и такие препараты, которые минимизируют стресс.