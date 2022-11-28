Что такое ГЭРБ и как это лечить

Если перевести с медицинского на всем понятный простой язык, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – это заболевание, при котором происходит заброс содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в желудок, а затем в пищевод. Основной смысл в том, что кислота из желудка забрасывается в совсем не подготовленный для приема этой кислоты пищевод, а это, как нетрудно догадаться, – плохо.

