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2 часа назад

Может ли стресс способствовать развитию рака: мнение ученых

Мира Маркина

В то время как одни люди сталкиваются со стрессом крайне редко, другие живут в этом состоянии месяцами. Но мало кто знает о том, что стресс способен влиять на физическое здоровье и даже становиться одним из факторов развития тяжелых болезней. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Может ли стресс способствовать развитию рака: мнение ученых
Фото: UnsplashUnsplash

Сибирские ученые из Института цитологии и генетики выявили гены в гипоталамусе, активность которых меняется у лабораторных животных с предрасположенностью к развитию рака из-за социального стресса.

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В данный момент еще рано говорить об открытии, для этого нужно провести ряд экспериментов. Однако в перспективе они могут поспособствовать созданию лекарств, которые будут замедлять рост злокачественных опухолей.

"Мы надеемся, что это исследование позволит найти новые гены-мишени для фармакологического воздействия, замедляющего рост опухоли",

– пояснила доктор биологических наук Наталия Кудрявцева.

Хронический стресс пагубно воздействует на иммунитет, из-за чего рост метастаз ускоряется – это стало известно ученым довольно давно. Но в данный момент они пытаются выяснить, какой процесс происходит на уровне транскрипции генов – переноса генетической информации с ДНК на РНК.

Следующий шаг сибирских ученых – изучение связи активности обнаруженных генов с развитием рака:

"Косвенным доказательством того, что такая связь существует является то, что схожие изменения в работе ряда генов были обнаружены другими исследователями у больных карциномой легких. Однако эта гипотеза нуждается в экспериментальном подтверждении",

– добавила соавтор работы Анна Галямина.

Если эксперименты исследователей пройдут успешно, хронический стресс можно будет включить в перечень доказанных факторов риска развития рака.

Болезни и лекарства,Наталия Кудрявцева,
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