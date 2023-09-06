Почему потеют ладони
Потливость ладоней может быть симптомом эндокринного нарушения или вирусного заболевания. Она доставляет дискомфорт и мешает при вождении, рукопожатии и любом взаимодействии с вещами.
«Рамблер» разобрался, почему потеют ладони.
Что такое потливость рук
Потливость рук (гипергидроз) — патологическое состояние, которое характеризуется выделением секрета через каналы потовых желез на ладони. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются женщины, так как у них более нестабильный гормональный фон.
Почему ладони потеют
Причины потливости можно разделить на две группы: физиологические и патологические. К патологическим можно отнести:
- Острые инфекционные или вирусные заболевания.
- Психические заболевания.
- Наследственные патологии.
Физиологические причины связаны с внешними раздражителями (тепловыми, пищевыми и психогенными). Потливость, вызванная этими причинами не лечится — состояние прекращается после исчезновения раздражителя.
Чрезмерное потоотделение создает благоприятную среду для размножения грибка и развития инфекций. Этого можно избежать соблюдая простые правила гигиены:
- Регулярно протирать руки антисептиком.
- Чаще и тщательнее мыть руки, вытирать их насухо.
- Делать ванночки для рук с морской солью.
- Не носить перчатки без необходимости.
Лечение гипергидроза
Для снижения эффекта от потливости рук можно попробовать сделать ванночку:
- Одна столовая ложка коры дуба добавляется в один литр воды.
- После процеживания в отвар вливается две-три чайных ложки яблочного уксуса.
Руки в ванночке нужно держать не более пяти минут. Процедуру делают курсом: сначала три раза в неделю, потом два, а после наступления эффекта один раз. Эффект от ванночки длится всего 2-3 часа, а после этого потливость ладоней возвращается.
Избавиться от проблемы на длительный период можно только в клинике с помощью инъекций препарата, который содержит ботулотоксин.
Вещество блокирует работу сальных желез, тем самым уменьшая количество выделений. Эффект от процедуры длится около 12 месяцев, после этого препарат выводится из организма.
Если вас беспокоит потливость ладоней, то следует незамедлительно обратиться к врачу. Специалист выявит причину такого состояния и подберет грамотное лечение.