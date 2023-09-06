Потливость ладоней может быть симптомом эндокринного нарушения или вирусного заболевания. Она доставляет дискомфорт и мешает при вождении, рукопожатии и любом взаимодействии с вещами.

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«Рамблер» разобрался, почему потеют ладони.

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Что такое потливость рук

Потливость рук (гипергидроз) — патологическое состояние, которое характеризуется выделением секрета через каналы потовых желез на ладони. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются женщины, так как у них более нестабильный гормональный фон.

Почему ладони потеют

Причины потливости можно разделить на две группы: физиологические и патологические. К патологическим можно отнести:

Острые инфекционные или вирусные заболевания. Психические заболевания. Наследственные патологии. Дисфункцию эндокринной системы (гормональные сбои).

Физиологические причины связаны с внешними раздражителями (тепловыми, пищевыми и психогенными). Потливость, вызванная этими причинами не лечится — состояние прекращается после исчезновения раздражителя.

Чрезмерное потоотделение создает благоприятную среду для размножения грибка и развития инфекций. Этого можно избежать соблюдая простые правила гигиены:

Регулярно протирать руки антисептиком. Чаще и тщательнее мыть руки, вытирать их насухо. Делать ванночки для рук с морской солью. Не носить перчатки без необходимости.

Лечение гипергидроза

Для снижения эффекта от потливости рук можно попробовать сделать ванночку:

Одна столовая ложка коры дуба добавляется в один литр воды. После процеживания в отвар вливается две-три чайных ложки яблочного уксуса.

Руки в ванночке нужно держать не более пяти минут. Процедуру делают курсом: сначала три раза в неделю, потом два, а после наступления эффекта один раз. Эффект от ванночки длится всего 2-3 часа, а после этого потливость ладоней возвращается.

Избавиться от проблемы на длительный период можно только в клинике с помощью инъекций препарата, который содержит ботулотоксин.

Вещество блокирует работу сальных желез, тем самым уменьшая количество выделений. Эффект от процедуры длится около 12 месяцев, после этого препарат выводится из организма.