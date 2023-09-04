Самые частые причины головных болей

Головные боли нередко мешают жить очень многим людям. зачастую их причины выявить почти невозможно. В этом материале "Рамблер" решил разобрать основные и самые частые причины болей в голове.

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Всем известно, как негативно стресс может сказываться на организме. Он же может стать основной причиной головных болей. Боли такого типа называют головными болями напряжения, мигренью или кластерными болями – они зачастую становятся самыми распространенными жалобами.

Также на самочувствие сильно влияют потребляемые продукты питания, нарушения в работе гормональной системы организма (чаще всего – у женщин, вызваны изменением уровня гормона прогестерона) и еще многие факторы окружающей среды. Например, сигаретный дым, повышенная влажность воздуха, резкие запахи или морозная погода могут спровоцировать боли.

Помимо этого головные боли могут мучить человека, страдающего от обезвоживания, что решается потреблением достаточного количества жидкости. Несомненно, большую роль играет и качественный здоровый сон – его недостаток также является распространенной причиной болей в голове.

По утверждению эксперта, одна из самых частых причин головных болей — перепады артериального давления. То есть как низкое давление, так и высокое давление могут приводить к ишемии головного мозга и, как следствие, к головным болям.

Если головная боль возникает резко — это, скорее всего, перепад давления. Если боль появляется нечастыми эпизодами и нарастает постепенно, можно подразумевать сдавление структур головного мозга каким-либо опухолевым процессом. Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург